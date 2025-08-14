El movimiento cívivo no partidista, y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana (PC), valoró positivamente el fallo emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra Alexis Medina Sánchez y otros siete implicados de los cargos de estafa contra el Estado, soborno, asociación de malhechores, uso de documentos falsos, entre otros delitos, en el denominado caso Antipulpo.

Mediante un comunicado enviado a la prensa, PC consideró dijo que aspira a penas superiores y a la condena de algunos de los que habían sido encartados y que fueron absueltos, «dada la cuantía del daño infligido a la sociedad por personas que se prevalieron de su parentesco y posiciones en el Estado para amasar grandes fortunas sustraídas al erario».

Sin embargo, el movimiento puntualizó que la sentencia no deja lugar a dudas de que, al menos ocho de los acusados, incurrieron en graves actos de corrupción y que estas actividades criminales hicieron un daño profundo a la sociedad dominicana. «La culpabilidad de los ocho condenados, según establece la sentencia, se fundamenta en pruebas que destruyen su presunción de inocencia», añadió.

«El solo hecho de declarar culpables a 8 de los principales implicados, es una sanción moral y social sin precedentes y un importante avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es, además, un mensaje claro para todo el país y para todos los gobiernos, de que nadie debe considerarse por encima de las leyes, sin importar que sean familiares, amigos o compañeros de quienes ostentan el poder, porque ya existen en el país fiscales comprometidos y jueces dispuestos a poner fin a esa perniciosa cultura», agregó PC.

Indicó que las condenas oscilan entre los siete y tres años de cárcel, multas multimillonarias, incautación de una gran cantidad de bienes producto de la corrupción, multas y cierre definitivo de empresas que fueron utilizadas por el entramado criminal para estafar al Estado.

Las motivaciones de las juezas, dice el movimiento, reconocen la existencia de corrupción a gran escala, con afirmaciones como: «Oisoe es tierra de nadie, no tiene dolientes. Se ha realizado un daño profundo a la sociedad. Es penoso el deterioro institucional. La sociedad debe estar de pie ante este flagelo de la corrupción. Lo que se encontró en Salud Pública y en OISOE era un caos. La corrupción quedó evidenciada».

«En el ámbito de la justicia, existen elementos que deben ser fortalecidos, como la proporcionalidad de las penas en relación con la gravedad de los delitos, la excesiva extensión de los expedientes y los procesos judiciales; la sustentación de las pruebas. Sin embargo, el país nunca se había enfrentado a entramados de corrupción tan complejos, tanto el Ministerio Público como los tribunales han tenido que aprender aceleradamente, hacer camino al andar y trabajar jornadas extenuantes para respetar el debido proceso y al mismo tiempo responder lo mejor posible a las expectativas de una sociedad ansiosa de justicia», concluyó Participación Ciudadana.

Otros condenados

El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena de 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y a Paola Mercedes y a Víctor Matías Encarnación.

Los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas deberán pagar 500 millones al Estado dominicano.

Seguir leyendo: Ministerio Público tras condena a Alexis Medina y compartes: se evidenció la corrupción plena, absoluta y profunda

También, las empresas Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.; General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United Suppliers Corporations SRL; WattmaxDominicana SRL; WMI International SRL; Wonder Island Park SRL; Acorpor SRL; Ichor Oil SRL; Globus Electrical SRL; Contratas SolutionServices CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; Proyectos Engineering & Construction PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.

En virtud del acuerdo al que arribó con el Ministerio Público, el procesado Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, disponiendo el tribunal la suspensión de la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el domicilio que fue notificado al tribunal. También, fue condenado al pago de las costas penales y al pago de una multa de 500 mil pesos.

Libres de culpa

Entretanto, fueron absueltos Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez.

También, las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas por lavado y liberadas del pago de las costas penales del proceso.

Cabe destacar que el tribunal inició con las motivaciones a las 10:45 de la noche del miércoles. Previamente, la presidenta Claribel Nivar se disculpó por el retraso, tras indicar que habían tenido tres días de arduo trabajo para dar respuesta en el caso de manera oportuna.

Explicó que el 10 de mayo del año 2023 el tribunal fue apoderado del proceso, durante el cual se desarrollaron 127 jornadas y se agotó una gran cantidad de horas en coordinación con el equipo del despacho judicial.