Antoliano Peralta asegura independencia del Ministerio Público se ha fortalecido

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, destacó que las recientes reformas constitucionales de 2024 fortalecieron la autonomía del Ministerio Público y blindaron la estabilidad de las reglas democráticas del país, lo que constituye un paso firme hacia el fortalecimiento del ordenamiento jurídico.

El jurista explicó que estas transformaciones garantizan mayor independencia funcional al Ministerio Público, con normas claras para la designación de sus titulares, lo cual refuerza la confianza institucional y asegura que este órgano actúe sin injerencias políticas.

El funcionario intervino en el panel “Los derechos humanos: la transparencia y la ética como base de la Integridad y la Seguridad Jurídica”, en el marco de la XXXVIII Jornada Notarial Nacional y XI Jornada Internacional del Colegio Dominicano de Notarios (Codenot), que tuvo lugar este fin de semana en el Centro de Convenciones Barceló Bávaro Beach.

Este panel contó con las palabras motivación del presidente del Codenot, Jhon Richard Paniagua Féliz, e intervinieron destacados juristas nacionales e internacionales: Emmanuel Esquea Guerrero, exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo y experto en derecho constitucional; David Figueroa Márquez, notario mexicano; Hernán de la Fuente, de Uruguay, y Radhys Iris Abreu, pasada presidenta del gremio de los profesionales del derecho.

Durante su exposición, Peralta Romero también resaltó que la inserción de nuevas disposiciones constitucionales busca preservar la continuidad del régimen democrático y

la alternancia del poder, evitando que los vaivenes políticos interrumpan la estabilidad constitucional.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo señaló que la seguridad jurídica es uno de los pilares esenciales del Estado moderno, pues brinda certeza a los ciudadanos, estabilidad institucional y confianza en la vida democrática, además de impactar directamente en la inversión y el desarrollo social.

Recordó que el orden constitucional dominicano se sustenta en la independencia de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, acompañados de órganos extrapoder como el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, que refuerzan la separación de poderes y consolidan la seguridad institucional.

En su ponencia, aseguró que la República Dominicana ha avanzado progresivamente hacia una mayor institucionalidad, gracias a leyes modernas y reformas que han convertido la seguridad jurídica en un principio transversal de la vida pública.

Los panelistas coincidieron en que la ética y la transparencia son ejes que deben guiar el ejercicio notarial para sostener la confianza de la ciudadanía en la fe pública, especialmente en tiempos de cambios jurídicos y tecnológicos.

El evento formó parte de una jornada académica de tres días en la que se abordaron temas como la inteligencia artificial aplicada al notariado, las contrataciones públicas, la protección de activos intangibles y el uso de la plataforma Virtual, integrando a universidades, instituciones públicas y expertos del sector.

De su lado, el presidente de Codenot, Jhon Richard Paniagua Féliz, agradeció la participación de los expositores y reafirmó que la misión del gremio es promover un notariado moderno, ético y apegado a la excelencia.

La XXXVIII Jornada Notarial Nacional y XI Jornada Internacional concluyeron este domingo con un consenso claro: la seguridad jurídica, la transparencia y la ética no solo fortalecen la función notarial, sino que también consolidan la democracia y la confianza ciudadana en el Estado dominicano.