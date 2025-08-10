Antonio Banderas cumple unos espléndidos 65 años

Madrid. Antonio Banderas cumple este domingo 65 años, una edad que recibe pletórico, sin haber caído en los habituales y excesivos retoques estéticos a los que han sucumbido otras estrellas de su generación, volcado en su Teatro del Soho CaixaBank de Málaga e ilusionado con la boda en España de su hija Stella.

Bromista, seductor, cercano y empático a todo lo que le rodea, el protagonista de ‘Dolor y gloria’, con más de cien películas en su trayectoria, cuida su forma física, promueve la dieta mediterránea y una alimentación equilibrada, en la que ha reducido el consumo de carne roja desde que en 2017 sufrió un infarto.

El actor Antonio Banderas, en un imagen de archivo. EFE/Jorge Zapata



Buscando la «excelencia»

Fiel a sus convicciones, no ha buscado que tratamientos estéticos agresivos transformen su rostro en busca de la eterna juventud, como lo han hecho otros galanes de Hollywood como Tom Cruise, Brad Pitt o George Clooney.

En los últimos años ha combinado sus intervenciones en cine con los musicales del Teatro del Soho, su anhelado teatro malagueño que tantas satisfacciones le ha dado este año.

En los Premios Talía, que otorga la Academia de Artes Escénicas de España, consiguió los cuatro galardones a los que estaba nominado ‘Gypsy’, un espectáculo que dirigía y producía, en una gala en la que fue reconocida su larga trayectoria con el Talía de Honor.

Al finalizar, en su discurso de agradecimiento señaló: «Seguiré buscando la excelencia», un objetivo que le ha guiado siempre en su profesión, en la que no duda en prestar voz y ayuda a quienes se le acercan.

Una razón por la que los halagos hacia su persona no languidecen. Recientemente, el músico, poeta y director teatral Marcello Melo escribía en sus redes sociales que Banderas es «más que una estrella, un anfitrión volcado en el arte y la cultura, en su tierra y en cualquier sitio al que va».

Antonio Banderas en la procesión del Domingo de Ramos de la Cofradía de la Virgen de Lágrimas y Favores en Málaga, el pasado mes de abril. EFE/ Jorge Zapata



Labor social y proyectos encadenados

La labor social de Banderas abarca diferentes vertientes. En 2010 impulsó la Fundación Lágrimas y Favores, un proyecto que nace en el seno de las Reales Cofradías Fusionadas, comprometidas con el servicio a la sociedad, la educación y la cultura para construir una comunidad mejor y más justa.

«Godspell’ es un clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo, concebido originalmente con canciones de Stephen Schwartz y libreto de John-Michael Tebelak.

«Es un honor para mí dirigirlo sobre la versión que en su día realizó tan brillantemente Emilio Aragón», ha dicho a EFE Banderas, que ha calificado ‘Godspell’ como un musical «vibrante y conmovedor» que reinterpreta las parábolas bíblicas con un estilo contemporáneo, en el que destacan los mensajes de compasión, humildad, igualdad y amor.

«Tiene un enfoque fresco de una historia antigua que no quiero perder en esta nueva versión», ha reseñado Banderas, que estrenará el espectáculo el 30 de octubre en el Teatro del Soho y llegará con él al Teatro Pavón de Madrid el 21 de enero de 2026.

Devoción por Málaga e ilusionado con la boda de su hija Stella

«Que se case en España es algo que me llena de orgullo» ha asegurado el actor a la revista ‘¡Hola!’ sobre la boda de su hija Stella, prevista para el próximo octubre en España.Banderas ha confesado que asume con «toda la emoción del mundo» ser el padre de la novia, a falta de que se conozcan todos los detalles del enlace, entre ellos la ubicación de la celebración.

En todo este devenir, Banderas ha hecho de Málaga su devoción, su lugar en el mundo.

Ha sabido encontrar el truco perfecto para, desde su Málaga natal, mantener sus proyectos teatrales, volar a Londres o Los Ángeles para rodar su siguiente película e impulsar al mismo tiempo iniciativas gastronómicas más personales como la reconocida bodega El Pimpi, de la que es copropietario.