Antonio Banderas: la obsesión de Madonna y las mujeres que sí conquistaron su corazón

Antes de que Antonio Banderas y Madonna compartieran pantalla en Evita (1996), la “Reina del Pop” ya tenía una gran fascinación por el actor español. Sin embargo, según ha contado Banderas, él no tenía la menor idea del interés de la cantante hasta que ella misma se lo contó un tiempo después.

El episodio quedó registrado en el documental Truth or Dare (1991), en el que Madonna expresó abiertamente su atracción por el actor.

En 2019, mientras promocionaba la película Dolor y gloria, Banderas habló sobre la inesperada revelación del interés de Madonna en él.

“Mucha gente en Estados Unidos realmente te conoció cuando Madonna hizo su documental Truth or Dare, donde pasó gran parte de la película obsesionada contigo y con cómo no le devolvías la llamada”, le recordó el presentador Jess Cagle en una entrevista para SiriusXM.

Antonio y Madonna protagonizaron juntos una película en 1996; sin embargo, se conocieron por primera vez durante una fiesta en España (REUTERS/Fred Prouser/File Photo)

El artista malagueño explicó: “No tenía idea. Me llamó y yo estaba terminando The Mambo Kings (1992) aquí en Los Ángeles y me llamó. Pensé que alguien me estaba gastando una broma porque contesté el teléfono y era Madonna, no podía creerlo”.

Madonna le pidió que viera el documental antes de su estreno y le dio la opción de eliminar cualquier escena de la fiesta en la que se conocieron en la que no estuviera cómodo. Banderas no tuvo problema con mostrar la anécdota.

¿Qué pasó en la fiesta de Madrid?

El documental Truth or Dare (1991) mostró a una Madonna completamente fascinada por el actor español. En una escena, ella misma explicaba a la audiencia estadounidense quién era el hombre que le robaba el sueño.

“Antonio Banderas es este actor español por el que he tenido un crush durante dos años. He visto todas las películas que Antonio ha hecho. Tengo que decir que es uno de los pocos actores que moría por conocer”, expone a la cámara.

Madonna tuvo la oportunidad de conocerlo cuando viajó a Madrid para visitar a su amigo y director Pedro Almodóvar.

Madonna no contaba con que Antonio estaba casado con Ana Leza cuando logró conocerlo en persona (Captura: YouTube)

“Pasé toda la semana preparándome mentalmente para esta fiesta a la que voy a ir y lo tengo todo planeado en mi cabeza: voy a hacer que Antonio se enamore locamente de mí”. Sin embargo, había un problema.

En ese momento, Banderas estaba casado con la actriz española Ana Leza, “el obstáculo” con el que no contaba la Reina del pop.

Pedro Almodóvar también dio su versión de aquella noche en un ensayo publicado en 2020, donde reveló detalles hasta entonces desconocidos.

El director contó que la intérprete de “Like a Virgin” le pidió que organizara una fiesta flamenca en Madrid, con la condición de que Banderas estuviera presente. “Ella insistía en que lo invitara”, escribió Almodóvar, pero lo que ella no sabía era que el director también debía invitar a Ana Leza.

Durante la cena, Madonna evitó a la esposa y se aseguró de estar flanqueada por Almodóvar y Banderas. Según el director, la cantante hizo preguntas provocadoras al actor, pero este contestó diplomáticamente.

Según Almodóvar, Madonna editó el documental para minimizar la presencia de Leza y destacar su atracción por Banderas (Captura: YouTube)

“El acoso a Antonio fue una de las principales tramas y ella, obviamente, editó el documental para mostrar cómo despachó a Ana Leza con una sola frase”, escribió Almodóvar.

Según el cineasta, Leza —que había sido ubicada al otro extremo de la mesa— se acercó a Madonna y le dijo: “Veo que te gusta mi esposo, no me sorprende, a todas las mujeres les gusta, pero no me importa porque soy muy moderna”.

A lo que Madonna simplemente respondió: “Piérdete”.

El rodaje de “Evita”

A pesar de la obsesión de Madonna, Antonio Banderas nunca tuvo una relación con la cantante. Incluso después de que el español se divorciara de su primera esposa y comenzara otro matrimonio con Melanie Griffith en 1996.

La estrella de Secretaria ejecutiva tuvo una perspectiva clara sobre el interés de Madonna por Antonio Banderas durante la filmación de Evita. En una entrevista con Larry King en 2002, Griffith reconoció que sabía que Madonna estaba atraída por su esposo, pero aseguró que el asunto fue exagerado por la prensa.

Cuando Antonio y Madonna trabajaron juntos en Evita, él ya estaba casado con Melanie Griffith. (The Grosby Group)

“Madonna lo perseguía públicamente”, declaró Griffith. Sin embargo, desmintió los rumores de que ella estuviera vigilando constantemente el set para evitar que la cantante intentara seducir a Banderas. “Yo estaba embarazada cuando él estaba haciendo Evita. Acababa de quedar embarazada y fui con él. Así que la prensa hizo un gran escándalo sobre cómo Melanie está cuidando a Antonio y no lo deja solo con Madonna porque tiene miedo de que la Material Girl se lo robe. Pero realmente no era el caso”.

A pesar de minimizar el drama, Griffith reveló que su presencia en el set generó tanta controversia que ella terminó siendo vetada de las grabaciones.

“Me dolió porque me prohibieron estar en el set. No me dejaron ir”, dijo, aunque no especificó quién tomó la decisión. Cuando Larry King le preguntó si Banderas intervino en su defensa, la actriz aclaró que podía visitarlo en su tráiler, pero no tenía permitido acercarse al área de filmación.

Los amores de Antonio

El primer matrimonio de Antonio Banderas duró nueve años. (Photo®Berliner Studio/BEImages)

El protagonista de El zorro ha tenido tres grandes romances en su vida. La historia de su primer matrimonio se remonta a los años 80, cuando él comenzaba a ganar notoriedad en el cine español.

Banderas conoció a Ana Leza y tuvieron un intenso noviazgo de seis meses. La pareja se casó en 1987 en la Iglesia de San Nicolás en Madrid, con Pedro Almodóvar y Carmen Maura como testigos de la ceremonia.

Ella fue clave en su llegada a Hollywood, ayudándolo con el inglés y su primer gran papel en Hollywood con Los reyes del mambo. Sin embargo, su relación terminó en divorcio en 1996.

La separación le costó a Banderas una fortuna, incluyendo una pensión vitalicia y la mitad de los ingresos de sus películas durante su matrimonio. “Te agarran de un pie, te sacuden y, cuando se acaba el último dólar, te dejan”, dijo en una entrevista de 2004.

Antonio y Melanie Griffith siguen siendo buenos amigos a pesar de que decidieron terminar su matrimonio (Morandi/Cavassi/Shutterstock )

Ese mismo 1996, Banderas contrajo nupcias con Melanie Griffith, a quien había conocido en los Óscar de hace seis años y con quien trabajó en Two Much en 1995. Su matrimonio duró casi dos décadas y tuvieron una hija, Stella Banderas.

Antonio describió aquellos años como “efervescentes y hermosos”.

A pesar de que el matrimonio se rompió en 2015, siguen siendo amigos. “No estoy casado con Melanie, pero es mi familia”, dijo a Vulture. Melanie, por su parte, admitió que se sintió “atascada” en la relación, lo que llevó a la ruptura. Aun así, su cariño mutuo se ha mantenido con el tiempo.

Poco antes de su divorcio, Antonio conoció a Nicole Kimpel en el Festival de Cannes de 2014. Aunque hubo rumores de infidelidad, ambos aseguraron que su relación no comenzó hasta después de su separación oficial.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel, su novia actual. Ella es 21 años menor (REUTERS/Yara Nardi)

Nicole, empresaria de origen holandés, ha estado a su lado durante momentos difíciles, como el infarto que sufrió en 2017. Banderas ha contado que ella le salvó la vida dándole una aspirina en el momento preciso.

Tras casi diez años juntos, su relación sigue sólida, aunque no tienen planes de boda por el momento.