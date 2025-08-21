El economista Antonio Ciriaco Cruz calificó este jueves como una «medida correcta» el proyecto de modificación de la Ley núm. 80-24, que aprueba el Presupuesto General del Estado para 2025, sometido por el gobierno del presidente Luis Abinader ante el Congreso de la República.

«La reformulación del presupuesto vigente de 2025 es una medida correcta y refleja una apuesta necesaria por el gasto de capital como herramienta contracíclica, lo cual es acertado en contextos de incertidumbre global», manifestó el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-UASD a periodistas del Hoy Digital.

Asimismo, el experto destacó que priorizar la inversión pública en infraestructura, salud y seguridad puede dinamizar la economía y generar externalidades positivas.

Sin embargo, Ciriaco Cruz señaló que el aumento del déficit, aunque financiado con excedentes, exige vigilancia para evitar desvíos estructurales.

«Igualmente, el respeto a la Regla Fiscal es clave para preservar la credibilidad macroeconómica. En conjunto, es una medida saludable para la economía y más en un contexto y coyuntura económica que la economía dominicana necesita incrementar el gasto de capital para estimular la demanda agregada e impulsar el crecimiento económico», pronunció el catedrático.

Leer más: Modificación del Presupuesto 2025 genera fuertes críticas de economistas: conoce la razón



Sobre el proyecto

La modificación del Presupuesto 2025, que fue enviada al Poder Legislativo a través del Ministerio de Hacienda y Economía, «plantea la aplicación de una política fiscal contracíclica, orientada a mitigar los efectos de la coyuntura internacional y proteger el dinamismo de la economía nacional, mediante un incremento en el gasto de capital, priorizando la inversión pública como motor para impulsar la actividad económica y promover un crecimiento sostenible».

«En total, los ingresos estimados para 2025 ascienden a RD$1,277,364.7 millones, equivalentes al 16.0 % del producto interno bruto (PIB) proyectado», se informó medinate un comunicado.

De igual forma, el Gobierno agregó que, en materia de gastos, se plantea un aumento neto de RD$69,740.2 millones (4.7 % más que lo aprobado inicialmente), con una expansión del 20 % en el gasto de capital, equivalente a RD$35,548.25 millones, es decir, 0.4 % del PIB.

«Estos recursos adicionales se destinarán principalmente a proyectos de inversión pública que estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de la Vivienda, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y los gobiernos locales, entre otras instituciones», detalló.

Lo que se espera

El Poder Ejecutivo declaró que, como resultado, se proyecta un aumento del déficit fiscal, que pasará de 3.0 % a 3.47 % del PIB estimado para 2025. «Sin embargo, este incremento será financiado principalmente con excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores, lo que asegura que no se generen presiones adicionales sobre la deuda pública», comunicó.

«Este proyecto garantiza el cumplimiento de la Regla Fiscal establecida en la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, asegurando que la expansión del gasto se realice de manera equilibrada, sin comprometer la sostenibilidad ni la estabilidad macroeconómica», finalizó.