Antonio Espaillat revela cómo se enteró de la tragedia en el Jet Set

El empresario Antonio Espaillat, propietario de la icónica discoteca Jet Set, ofreció estremecedores detalles sobre cómo se enteró de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en el establecimiento, que cobró la vida de 232 personas.

Espaillat relató que se encontraba fuera del país, participando en una feria de televisión y radio en la ciudad de Las Vegas, cuando recibió la impactante noticia. “Yo estaba en Estados Unidos, en una feria que hacen todos los años en Las Vegas. Recibí una llamada de mi hermana a las 10:30 de la mañana, hora de Las Vegas —la 1:30 de la tarde en República Dominicana—”, explicó durante la entrevista con Edith Febles para el programa El Día.

La Hermana, quien se encontraba atrapada bajo los escombros en ese momento le dijo: ‘Antonio, ha pasado algo increíble. Escuchamos una explosión y todo el techo se ha desplomado. Estamos todos debajo’”, narró.

Ante la desesperación, Espaillat reaccionó de inmediato. “Yo le dije: ‘Maribel, no te preocupes, yo voy para el aeropuerto enseguida y arranco para Dominicana’”, contó. En ese momento, confesó que no tenía idea de la magnitud de lo ocurrido. “Me preguntaba cómo se puede caer un techo. No tenía ningún tipo de idea de qué pasó. Estaba muy preocupado”, expresó.

Agregó que su primera reacción fue de pura angustia. “Yo no pensé nada. Fue una preocupación tan grande por lo que hubiera pasado… y pensé también en todos los amigos que tenía ahí adentro, que siempre van. Yo dije: ‘¡Wao, qué catástrofe!’”.