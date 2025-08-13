Antonio Isa Conde: su vida y legado

El exministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, falleció este martes en la ciudad de Miami, Estados Unidos, a los 85 años, tras presentar complicaciones de salud.

Pero, ¿quién era y qué legado deja? A continuación, te compartimos su biografía.

Isa Conde, nacido el 14 de marzo de 1940 en San Francisco de Macorís, se graduó de doctor en Derecho en la UASD, y realizó una especialidad en Administración, Economía, Banca y Desarrollo Económico, en Roma, Italia. Ocupó las funciones de subsecretario de Industria y Comercio, presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y ministro de Energía y Minas, este último de 2015 a 2020. Fue gerente general de Delta Comercial, administrador de Textiles Titán, alto ejecutivo de Ferquido y presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera.

Fue fundador de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) y miembro del Consejo Provisional Universitario de la UASD que expulsó a profesores comprometidos con la tiranía de Trujillo. Isa Conde fue combatiente en la Revolución de Abril de 1965 desde el Comando de la calle Espaillat 55, uno de los primeros en ser organizados al estallar la guerra, del que fueron parte personalidades como Norge Botello y el poeta Jacques Viau Renaud.

Isa Conde, hijo de la ingeniera arquitecta Mercedes Conde Pausas y de Aris Isa Dájer, plasmó los episodios más importantes de su existencia en el libro “Relatos de la vida de un desmemoriado”, que recoge aspectos familiares, profesionales, políticos y asuntos de Estado en los que participó, que tiene una primera edición de 2015 y una segunda ampliada de 2021.

Sin honras fúnebres

Cumpliendo su deseo, no se realizarán honras fúnebres. Más adelante, sus cenizas serán diseminadas en el mismo lugar donde se esparcieron las de su amada esposa, Marcia Nadal, bajo la sombra de dos ceibas rodeadas de ramas de bambú.

Cabe recordar que, Antonio Isa Conde le sobreviven su hermano Narciso Isa Conde, así como sus hijos Antonio Emilio, Aris Alfredo y Marcia Patricia, procreados con Marcia Nadal, ya fallecida. Don Tony, como le decían cariñosamente sus allegados, tuvo seis nietos y tres biznietos.

Seguir leyendo: Así fue la despedida de Antonio y Narciso Isa Conde