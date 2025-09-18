Antonio Marte lanza críticas al sistema político y advierte: “Que le pidan a Dios que yo no llegue a presidente”

El senador por Santiago Rodríguez y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, expresó fuertes críticas al sistema político dominicano.

Marte afirmó que los partidos políticos son responsables del deterioro institucional, y que el país solo podrá avanzar si se logra un consenso nacional. “Este país puede progresar si nos ponemos de acuerdo”, dijo durante una entrevista en el programa Matinal, transmitido por Telemicro, canal 5.

Durante la entrevista, también cuestionó el manejo de recursos en el sistema de salud pública, señalando directamente al Seguro Nacional de Salud (Senasa):

“En Senasa deben hacer una buena investigación”, expresó.

El legislador reveló que nunca solicitó favores personales, pero reconoció que en ocasiones “llamaba y aparecía la cuenta paga”, en referencia a gestiones informales dentro del Estado.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue su advertencia sobre una eventual candidatura presidencial:

“Que le pidan a Dios que yo no llegue a presidente un día. Lo limpio o me limpian”, afirmó.

Marte también criticó la desigualdad económica en el país, señalando que “no se puede continuar con un país de multimillonarios mientras otros viven en condiciones precarias”.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

