Antonio Marte propone construir almacenes fiscales para evitar secuestros en Haití.

El senador de la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, propuso este martes al Poder Ejecutivo y la Dirección General de Aduanas (DGA), la construcción de siete almacenes fiscales para en las provincias fronterizas de la República Dominicana y Haití en los que se pueda guardar la mercancía hasta que esta sea recogida por los destinatarios finales. La medida busca evitar los secuestros de los que son objetos los choferes de los camiones que ingresan diariamente desde Quisqueya al vecino país.

Marte dijo que la construcción de estos almacenes puede ser asumida por los propios empresarios dominicanos en los terrenos que la DGA autorice y así evitar tener que disponer de grandes sumas de dinero para pagar los rescates exigidos por los secuestradores.

El congresista aseguró que a él se le han acercado varios empresarios que le han externado la solicitud de construir estos almacenes a los que los haitianos puede llegar para recoger las mercancías y distribuirlas en su nación.

Asimismo, adelantó que espera que para la próxima semana los demás congresistas de las provincias fronterizas como Dajabón, Elías Piña, Montecristi, Independencia y Pedernales se sumen a su llamado para poder presentar en la próxima semana la solicitud de resolución al Hemiciclo del Senado y que se apruebe lo más rápido posible.

¿Qué es un almacén fiscal?

Los almacenes fiscales son un régimen aduanero que puede ser administrado tanto por un ente público o privado, pero que debe cumplir con las normas generales de Aduanas, este consta de un espacio físico en el que se puede almacenar por un tiempo, no mayor a cinco años, cierto tipo de mercancía, que hasta que el dueño de la misma no establezca su destino final no tendrá que pagar los impuestos correspondientes.

Este régimen es beneficioso para aquellos que no cuentan con un espacio físico para almacenar su carga, no cuentan con los fondos para cancelar los impuestos de la mercancía, no han logrado comercializarla o requieren liquidez y presentan la carga como garantía.

Sobre la migración haitiana.

En otro orden, el senador Antonio Marte, ante el asombro de algunos de sus colegas, dijo también que «Por primera vez» en la República Dominicana la «Frontera está controlada» indicando además que hay garantías de que los haitianos no están cruzando de manera ilegal hacia territorio dominicano.

Las declaraciones de Marte se dan luego de que las autoridades dominicanas arrecieran sus acciones contra el paso ilegal de extranjeros a través de la frontera dominico-haitiana. Según las autoridades en la zona fronteriza se han apostado miles de agentes del Ejército Dominicano lo que ha sido rebatido por la oposición.