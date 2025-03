Antonio Marte sobre antidoping a choferes: «Se quedan todas las rutas sin chofer»

El senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, afirmó este jueves que, si se realizaran pruebas antidoping de manera sorpresiva a los choferes, todas las rutas del transporte público en la República Dominicana, se quedarían sin conductores.

«Hay que hacerla sorpresivamente en cada ruta de autobús, y en cada parada también, y si la hace en el Distrito Nacional no concha nadie. Óyeme, no concha nadie, dicho por un dirigente fuerte del transporte, que dijo: «Yo no hago la prueba antidoping porque se quedan todas las rutas sin un chofer». Eso no es todo el mundo que lo dice, yo lo digo«, pronunció el legislador durante su turno en el marco de la Comisión General, en la que escucharon al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison.

No obstante, Marte reconoció que la realización de dicha prueba contribuiría en gran medida a reducir los accidentes de tránsito en territorio nacional.

«Vamos a hacer la prueba antidoping sorpresivamente en cada parada y usted verá, esa es una forma de evitar los accidentes de tránsito en la República Dominicana», dijo el congresista.

Degiugal forma, el funcionario recordó: » Una vez había una carnicería en el país entero con la mayoría de los choferes drogados, y nosotros hicimos la prueba antidoping y botamos a cientos de choferes».

Cifra de muertes por accidentes de tránsito es escalofriante

Por su parte, Milton Morrison, director del INTRANT, reveló ante los miembros del Senado las estadísticas de muertes por accidentes de tránsito desde 2016 hasta 2024, que suman un total de 26,973 personas, lo que representa un promedio de 2,997 muertes por año.

“Estamos ante una pandemia silente porque en el 2020 fallecieron más dominicanos por accidentes de tránsito que por el Covid-19. 2,416 por el Covid-19 y 2,711 por accidentes de tránsito”, declaró Morrison

El funcionario entiende que, para reducir el alto nivel de accidentes de tránsito en el país, se debe atacar la raíz del problema, aplicando un régimen sancionador y aumentando el número de agentes de la Digesett en las calles.