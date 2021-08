Antonio Taveras: Comisión senatorial no discutió proyecto Código Penal, solo leyó

Los trabajos de la comisión senatorial designada para el estudio del proyecto del Código Penal se circunscribieron a la le lectura de la pieza, aseguró el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, quien es de la opinión de que los comisionados discutan esta reforma y corrijan las falencias destacadas por la procuradora general Miriam Germán y otras sectores antes de su aprobación.

Querrás leer: Senadores siguen debate sobre Código Penal sin lograr consenso

«No hemos tenido discusión, solamente hemos leído el Código, no hemos discutido nada alrededor de esto», deploró al desmentir que las pretensiones del grupo de senadores que pide la aprobación del proyecto en la próxima legislatura no obedece a una agenda a favor de las causales del aborto ni por las reivindicaciones que demanda la comunidad LGBTIQ, sino a la falta de debate para la reforma del viejo código con el que se imparte justicia actualmente.

“Se le haría un gran daño a este país aprobando un Código que discrimine a minorías. Se le haría un daño grave a este país si usted pone jurisdicción especial para que los militares sean juzgados en jurisdicción militar, no puede ser. Se le haría un gran daño si usted no define qué es corrupción administrativa. Se le haría un gran daño a este país si alguna de las penas que hay para algunos delitos son tan leves. Se le haría un daño a este país si por ejemplo autores intelectuales de un hecho material punible quedan fuera de la sanción. Sería grave daño también que en un código se use lenguaje discriminatorio”, señaló enumerando los porqués el Código Penal no puede ser aprobado faltando solo 9 días para finalizar la actual legislatura.

Puede interesarte: Grupos retornan al Congreso; exigen Código no discrimine

Indicó que la mayoría de los senadores perremeístas están a favor de que se incorpore en el proyecto las modificaciones sugeridas por la procuradora Miriam Germán y otras 20 instituciones que realizaron sus recomendaciones durante las vistas públicas.

Entérate: Rogelio Genao: Procuraduría debió hacer observaciones al Código Penal mientras estuvo en Cámara de Diputados

Taveras rindió estas declaraciones durante una entrevista en el programa El Despertador que se transmite por Color Visión, canal 9.