El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, aclaró este martes que la República Dominicana no está bajo alerta por posibles casos de ántrax en Haití, sino que se encuentra vigilante ante la infección bacteriana que afecta la piel y compromete los folículos pilosos.

«Todo lo que sea vigilancia no es innecesario, es importante. Además, no hemos emitido ninguna alarma. Informamos a los departamentos correspondientes sobre la posible sospecha (de ántrax) en Haití. Es una vigilancia, no tenemos casos confirmados. Nos anticipamos a la sospecha y somos responsables de proteger la salud de nuestro país», dijo el funcionario.

Atallah agregó que, desde que se conoció la presunción de la enfermedad en el vecino país, las autoridades de la institución que dirige han estado en contacto con diferentes organismos internacionales de salud.

«No hay ningún sentido de alarma ni estamos preocupados. Hemos mantenido una constante comunicación con los organismos internacionales», sostuvo.

El galeno garantizó que la República Dominicana está protegida y cuenta con todos los sistemas de diagnóstico y tratamiento necesarios para «cualquier situación que pueda surgir».

«No hay ninguna razón para que el pueblo dominicano se sienta alarmado en estos momentos», reiteró el ministro de Salud.

