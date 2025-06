Antropóloga analiza que el caso de Wander Franco «tiene prácticas culturales que son parte de la historia»

A propósito del caso de Wander Franco, el campocorto dominicano de los Tampa Bay Rays en las Grandes Ligas, declarado culpable de cometer abuso psicológico y sexual en perjuicio de una adolescente, la antropóloga Thaira Vargas aseguró que este hecho revela prácticas culturales históricas que aún persisten en la sociedad dominicana.

«Lo que ha pasado con este pelotero tiene varias prácticas culturales que son parte de lo que es nuestra historia», afirmó Vargas.

La experta explicó que uno de los principales problemas es no reconocer que cuando un adulto tiene relaciones sexuales con una menor, no se trata de un acto consensuado, sino de un abuso. «En nuestra sociedad, lamentablemente, se ve como que fue algo consentido. Pero ella no tuvo relaciones, ella fue abusada«, subrayó.

Vargas cuestionó la manera en que culturalmente se interpreta el abuso sexual a menores. «¿Cuántas niñas y adolescentes resultan embarazadas de abusos sexuales, y lo que se dicen es que ‘ella se embarazo’? Nuestra sociedad ha permitido y aceptado el abuso sexual como algo totalmente normal. No se reconocen los derechos de la niñez, donde una niña no toma una decisión de tener relaciones sexuales; el adulto se impone por su poder», señaló.

Desde Trujillo

La antropóloga también mencionó que estas prácticas tienen raíces históricas, al hacer referencia al régimen de Rafael Leónidas Trujillo. «El abuso sexual en nuestro país tiene una historia. Nosotros tuvimos un gobernante y toda su familia que abusaba sexualmente de niñas y adolescentes. Se organizaban eventos, certámenes de belleza, para llevar a niñas y adolescentes para que el abusara de ellas».

Thaira Vargas.

También puede leer: A propósito de la condena a Wander Franco, ¿cuándo se aplica la prisión suspendida?

En ese contexto, mencionó al hermano del dictador, Petán Trujillo, quien adquirió fama de «violar a todas las niñas y de ahí es que viene el merengue Jarro pichao'».

Abusos retratados en la música

En la misma línea, añade que «en los merengues nuestros se habla de la violación sexual a las niñas y adolescentes como algo lúdico, como algo recreativo. El tipo acabó con media humanidad y eso es normal. Eso es lo que permite que haya abuso sexual y este joven (Wander Franco), entra en esta lógica de abuso sexual».

Además, cuestionó cómo «los agresores sexuales nunca son visto como culpables», sino que la culpable es la mujer. «Él cayó en un gancho, la culpable siempre es ella», dice.

La experta concluye en que esta problemática tiene raíces en el patriarcado: «El cuerpo de las mujeres no les pertenece, el cuerpo de las mujeres le pertenece a quien tiene el poder y en este caso son los hombres».

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Día, conducido por Edith Febles y Germán Marte.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd