Antún Batlle plantea necesidad de crear una unidad opositora

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, planteó ayer la necesidad de “consolidar” la unidad de las fuerzas opositoras para desde el poder acabar con los males que agobian al pueblo.

Dijo que analiza hacer un llamado al expresidente Leonel Fernández y al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, para que junto a todos los demás aspirantes presidenciales formen la Unión Nacional Opositora.

Afirmó que el pueblo dominicano no aguanta más la impunidad, la inseguridad y la masiva inmigración ilegal; que cada diez minutos en el país se produce un atraco o un robo, y que las las familias dominicanas merecen vivir sin miedo.

“A los que vamos a participar en las próximas elecciones no debe importarnos lograr un cargo público, lo que debemos hacer es impulsar el deseo que tiene el pueblo de acabar con las lacras a las que está sometida diariamente la nación dominicana”, dijo Antún Batlle en un nota de prensa.

Agregó que es hora ya de enterrar “este sistema corrompido” y juntos a las fuerzas vivas de la nación llegar unidos al poder y acabar con los principales males que afectan al país.

Explicó que un primer paso sería unirse para los niveles de elección congresual y municipal a celebrarse en febrero del año 2020.

Antún Batlle insistió que las familias dominicanas viven bajo el miedo; que el 70% de los jóvenes quiere emigrar del país porque no tienen trabajo ni ven un futuro para ellos ni sus familiares.

“Los servicios de salud están colapsados; tenemos los índices más elevados de embarazos no deseados en adolescentes, y de mortalidad infantil, y tristemente han regresado con fuerza enfermedades que se creían desaparecidas como la lepra o la tuberculosis y los hospitales no tienen equipamiento, ni personal suficiente, ni medicamentos, y esto no puede seguir”, agregó.

Dijo que ahora más que nunca se necesita una unión para la construcción de un muro que proteja a la soberanía nacional de la inmigración masiva ilegal, porque en esta media isla no caben dos repúblicas.

“El PRSC luchará por esa gran unión entre los aspirantes a la presidencia de la República para devolverle la paz y la tranquilidad a los dominicanos”, puntualizó”.