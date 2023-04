Anuel AA: ¨Yo no he aprendido nada de mis ex¨

El cantante Anuel AA sigue dando detalles sobre experiencias de sus antiguas parejas, y reveló que todo lo que ha aprendido es gracias a él mismo y no le debe nada a ellas.

“Yo no aprendo de ellas, yo aprendo más de mí”, enfatizó.

El intérprete de ‘Más rica que ayer’ aclaró además que actualmente se encuentra soltero y dio un adelanto de otros proyectos artísticos que lo mantendrán viajando constantemente.

Lee más: Anuel AA revela que ya no está con Yailin la Más Viral

Separación de Yailin

Yailin, la más Viral y Anuel AA (Fuente externa)

Se recuerda que el cantante Anuel AA confirmó en febrero de este año que está separado de su esposa Yailin La Más Viral, quien espera una bebé de él.

Así lo dio a conocer a través de un live en su red social Instagram.

“Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella pero es la madre de mi hija y desde el principio dijeron 70 mil cosas de ella, la pisotearon y todo tratando de dañarle el nombre pero eso a mí no me importó, yo la conocí a ella y mi relación era directo con ella”, explicó.

Hizo un llamado a sus fanáticos para que la apoyen en sus proyectos y destacó las cualidades de Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la cantante.

“A República Dominicana apoyen a Yailin…ella está trabajando con su música… ustedes sabían cómo ella era antes, es mejor ser humano mil veces… y tiene un buen corazón. Uno no puede juzgar a las personas así a lo loco”.