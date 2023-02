Anuel AA da indicios de su relación con Yailin la Más Viral

Al parecer la separación entre los cantantes Anuel AA y Yailin la Más Viral es definitiva.

Y es que, el trapero ha publicado una foto en su red social Instagram en la que se le ve posar con una colorida chaqueta frente al espejo.

Sin embargo, lo que más llama la atención son los emojis de corazones rotos en la descripción de la publicación dejando en claro que la situación entre ambos no va bien.

Además este dejó otra imagen de la portada del álbum ‘Bad 25’ del cantante estadounidense Michael Jackson.

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar, dentro de los que se leyeron estuvieron: “El papá de Cattleya”, “En esta foto Anuel se ve bien, fuerte, sano, no cómo estaba antes fumando marihuana y tabaco en todos los videos con la cara derretida, está bien que queremos al Anuel del 2016, pero no así tan flaco parece que se estaba muriendo, un fan no puede pedir eso, yo digo que quiero al Anuel con el físico 2018 un poquito más flaco, pero fuerte, con todos sus flow del 2016-2023”, “¿Dónde están los reales hasta la muerte?”.

Otros dijeron: “Vuelve con Karol G”, “El pobre Anuel es un hombre inestable, lo único que tiene es dinero. Me da cosita con él”, “Así soltero te ves más guapo”, “Yo no sufro por mujeres, menos por dinero”.

Se recuerda que recientemente el intérprete de ‘La Llevo al Cielo’ anunció que se separó de la dominicana, con quien espera una niña a la que llamaron Cattleya.