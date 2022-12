Anuel AA dice que Yailin tiene cinco meses de embarazo 

El cantante Anuel AA expresó que la niña que espera, es la primera hija que tiene y que si bien ama a su otro hijo Pablo de 9 años, le han dicho que la conexión de padres con niñas es especial.

Así lo reveló durante una entrevista, donde además dejó claro que no reconoce a la supuesta niña que tuvo con Melissa Vallecilla, madre de Gianella.

Dentro de sus declaraciones, este dio a conocer que Yailin la Más Viral cumplió sus cinco meses de embarazo.

Le podría interesar leer: Anuel y Yailin se casaron: «Espero esto dure años y años juntos»

Anuncio del embarazo

Tras varias semanas de rumores, Anuel AA y Yailin La Más Viral , confirmaron en noviembre que están en la dulce espera de su primer hijo, luego de seis meses celebrar su boda civil.

«Voy a ser papá. Hoy vamos a saber si es niño o niña. Que Dios bendiga a las familias del mundo entero. Te amo Yailin», escribió el cantante en sus redes sociales junto a un video en donde se ve al intérprete junto a su esposa, mientras cariñosamente le acaricia el vientre.

Mientras que Yailin posteó: Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo, no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita

Te amo».