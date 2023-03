El cantante Anuel AA se burló en su nueva canción ¨Más Rica Que Ayer¨, de los temas musicales dedicados por Karol G titulados ¨TQG¨ y ¨Mami¨, los cuales expresan claras indirectas al rapero, luego de meses de terminar su relación.

Y es que el puertorriqueño al finalizar el video se ve siendo cuestionado por sus amigos ya que según ellos este es ¨inolvidable¨, por su expareja y él responde: «Se van globales cuando me dedican canciones. Ya van dos globales».

Mientras, que al escuchar el nuevo sencillo se escucha usar el término «Bebecita», con el cual llamaba a ¨La Bichota¨ cuando fueron novios.

«Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él», dice también uno de los versos del cantante.

Además sus seguidores coinciden tras escuchar la canción que esta es para la colombiana.

En el tema Anuel AA canta: «Te diste cuenta que no es fácil olvidarme. Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte. Por eso ni te juzgo, tú ni puedes lastimarme. Si tú me perdonas, te perdono lo que hicimos. Ustedes no son la mitad de lo que fuimos».

Incluso el trapero le sugiere volver a ponerse en contacto a través de Instagram y menciona a Shakira y Piqué, dejado entrever que sus diferencias no son comparables con las de ellos.

Se recuerda que la relación con la colombiana finalizó en el 2021.

Algunas frases del tema ¨TQG¨

¨La Bichota¨ lanzó recientemente el sencillo ¨ TQG¨ junto a Shakira, quien estaría sufriendo una situación muy parecida con su expareja Gerard Piqué por infidelidad.

Dentro del tema se escuchan frases «Te Quedo Grande», quienes según seguidores los versos apuntan a Anuel AA.

Además de: «Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo las historias«.

Así como «Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito«.