El cantante puertorriqueño Anuel AA reveló que “Cattleya (Cataleya)”, será el nombre que le pondrán a su pequeña hija, fruto de su matrimonio con la artista Yailin ‘la más viral’.

Así lo dio a conocer a través de una entrevista con el medio internacional “BrealTV”.

Se recuerda que recientemente la pareja de esposos revelaron el sexo del bebé que espera la intérprete de “Si tú me buscas”.

«Voy a ser papá. Hoy vamos a saber si es niño o niña. Que Dios bendiga a las familias del mundo entero. Te amo Yailin», escribió el cantante en sus redes sociales junto a un video en donde se ve al intérprete junto a su esposa, mientras cariñosamente le acaricia el vientre.

Mientras que Yailin posteó: Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo, no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita

Te amo».

¿Qué significa Cattleya?

Cattleya es un género de las plantas de la familia de las orquídeas, que se dan en gran parte de América Latina.

Significa “flor hermosa” o “flor divina”, lo que destacaría lo que siente Anuel por su hija.

Debido a su confesión, algunos internautas comenzaron a relacionar el nombre con su expareja Karol G, resaltando que la orquídea es la flor nacional de Colombia, país natal de la artista.

Otros mencionaron que era muy rebuscada dicha relación y que superaran la ruptura entre los cantantes.

Anuel también detalló en la entrevista que está muy emocionado con la pronta llegada de su bebé y que está muy feliz porque está pasando más tiempo son su hijo mayor, Pablito.