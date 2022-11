Anuel AA sufre caída en su concierto de México

El cantante Anuel AA se presentó este domingo en el evento Coca-Cola Flow Fest, conocido también como el festival de reguetón más grande del país, donde tuvo una caída durante su presentación.

De inmediato, el video del momento se ha hecho viral en las distintas redes sociales.

Según se puede ver en el audiovisual, el trapero se resbaló, y posteriormente, cayó sobre la tarima sosteniéndose en una rodilla, aunque se levantó de inmediato y continuó con el espectáculo con su canción “Bebe”, pero previo a esto, Anuel confesó que era la primera vez que se caía.

Los fanáticos destacaron que Anuel canta en vivo, contrario a otros artistas. «Ya ustedes pueden ver lo real que es el si canta en los conciertos o no como la tipa aquella se cayó y la canción siguió sola», comentó.

«Cualquiera resbala y cae»; «Todos estos payasos están aterrizando»; «Le falló la marca de tenis fue pa’ el piso»; «Por lo menos con Anuel la pista paró, con la Karol G siguió la canción sola y ella rodando»; «Y siguió cantando»; «Real Anuel AA, es duro el nene»; «Ojalá esté bien»; «Gracias a Dios que no tiene tiempo»; «Cualquiera resbala y se cae»; «Ya ven que él no es real, se cae como cualquiera», y «Es que tiene que alimentarse mejor, está muy flaco», fueron algunos comentarios.

Lo más reciente de Anuel AA

Tras varias semanas de rumores, Anuel AA y Yailin La Más Viral , confirmaron que están en la dulce espera de su primer hijo, luego de seis meses celebrar su boda civil.

«Voy a ser papá. Hoy vamos a saber si es niño o niña. Que Dios bendiga a las familias del mundo entero. Te amo Yailin», escribió el cantante en sus redes sociales junto a un video en donde se ve al intérprete junto a su esposa, mientras cariñosamente le acaricia el vientre.

Mientras que Yailin posteó: Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo, no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita.

Anuel AA

En agosto Yaiilin negó estar embarazada de Anuel

La cantante urbana Yailin La Más Viral desmintió a mediado de agosto nueva vez los rumores de embarazo.

Así lo dio a conocer a través de su red social Instagram, donde publicó un video y además escribió lo siguiente:

“Le daré un consejo a los comunicadores: si uno no ha confirmado algo, no lo confirmen ustedes para que no se busquen un caso que ustedes no están preparados para eso, además al final y al cabo, no lo van a mantener ¿cuál es el show, el circo que tienen? Tienen que dejarse de eso, que si no me mencionan no hacen número, los entiendo no me busquen la boca porque la tengo bien sucia, ustedes están claros”, expresó.