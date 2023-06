Anuel AA tras Yailin lanzara el tema Narcisista: «Me siento como Shakira»

El trapero Anuel AA dijo sentirse como la artista colombiana, Shakira, luego de que su expareja, la cantante Yailin la más viral, lanzara el tema «Narcisista».

En la publicación realizada por el artista puertorriqueño en tu cuenta de Instagram, se muestra en una foto sacando los dedos del medio acompañada del mensaje: «Me siento como Shakira hoy: EMPODERADA. #Milloneta – @rochyrd #Rompecorazones».

Ver: Yailin la Más Viral dice que está soltera

Además, Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de real del cantante, subió en sus Instagram Stories, un video cantando el tema de Shakira con Bizarrap. «Esto es pa´ que te mortifiques, mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique».

Yailin

Qué dice el nuevo de Yailin

«Ahora no venga con tu carita de yo no fui, cuando te necesité nunca tuviste ahí, no merecía ni la mitad de lo que yo te di, quisiste parar mi camino, pero yo seguí. Soy capaz de vivir, tu foto ya borré, muchacho de la mente ya yo maduré, por eso me alejé y de ti ya me olvidé, egoísta, mentiroso, narcisista, que ya no estoy en ti. En mi película ya no eres protagonista, teníamos un amor de redes y televisión», dice en la canción.

Leer: Video | En Premios Heat 2023, Yailin: «Cuando la mujer está soltera se pone más ricota»

«El karma te va devolver pa’ atrás, real hasta la muerte y te volviste na’, egoísta, mentiroso, narcisista que ya no estoy en ti no insista, en mi película ya no eres protagonista», menciona en otra parte del tema.