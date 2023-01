El cantante Anuel AA aclaró que su esposa Yailin La Más Viral todavía no ha dado a luz a su hija Cataleya.

«Bien, la nena viene en camino, gracias a Dios, está bien bonita, siempre se está tapando la cara, se la dejó ver nada más una vez y fue la semana pasada, lo más importante es que está bien saludable, han salido unas noticias raras y falsas, que ya tuvo un parto prematuro y todo, la verdad están bien, están saludables las dos y ella está por parir», explicó.

Anuel AA dando declaraciones

Reveló además que es muy probable que Cataleya nazca en República Dominicana y no en Estados Unidos, pero tendrá nacionalidad estadounidense, como él.

El reguetonero continua haciendo música, por lo que sus fanáticos deben estar atentos.

Yailin la Más Viral: Doctora asegura que está ¨todo en control¨

«En Jimmy Fallon me sentí bien, me sentí feliz, es un sueño hecho realidad», dijo. «Creo que he sido el único gracias a Dios que ha cantando trap en Jimmy Fallon, de los latinos».

Pidió a sus seguidores que envíen sus bendiciones para su esposa y su hija por nacer.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista realizada En Casa con Telemundo, desde Nueva York.