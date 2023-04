El artista urbano Anuel AA sorprendió la noche de este lunes a sus miles de seguidores al reconocer públicamente que tiene otra hija, y que cuidará de ella.

«Pablo, sí, tienes dos hermanitas hermosas, y ya pronto estamos todos juntos», escribió el boricua en su cuenta de Instagram junto a fotos en las que aparece con su hijo mayor.

Aunque no mencionó de manera explícita a Gianella, la bebé de la modelo Melissa Valecilla, la referencia a ella quedó mucho más clara con otro mensaje que Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del artista, colgó la madrugada de este martes 4.

«No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca«, advirtió en el escrito que dejó en la sección de los comentarios de la publicación que horas antes ya había realizado.

«No importan las circunstancias de cómo paso todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija», insistió, «es mi hija y la amo sin haberla visto aún».

Del mismo modo, Anuel aseguró que nunca le fue infiel a ninguna de sus exparejas con Valecilla.

“Eso fue cuando yo no conocía a mi expareja y no estaba con Karol tampoco, ya casi un año entero soltero y dijo que llevaba conmigo 9 o 10 meses de novia o de mujer mía cuando en realidad ocho meses llevaba yo con mi pareja actual en aquel entonces y los tiempos nunca cruzaron como dijo”, añadió el exponente urbano.

