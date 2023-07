El cantante urbano Emmanuel Gazmey Santiago, conocido en el mundo de la música como Anuel AA, compartió varios videos con su nueva pareja: la venezolana Laury Saavedra, con la que se le vio muy enamorado y feliz en los parques de Disney en La Florida.

Anuel ha sido noticia en los últimos meses por sus dedicatorias a la cantante colombiana Karol G, a la que ha etiquetado en varias de sus fotografías en sus redes sociales e, inclusive, también le envió varios mensajes a Feid, actual pareja de la paisa.

Por otro lado, el cantante boricua también se vio envuelto en una polémica por el intercambio de comentarios que sostuvo con el rapero neoyorquino 6ix9ine, luego de publicar una foto donde dejó ver el rostro de su hija Cattleya: algo que Yailín la más viral, madre de la menor, no aprobó.

En medio de la discordia que generaron en redes los comentarios de Yailín, 6ix9ine y Anuel, el cantante puertorriqueño publicó una fotografía con una mujer, desconocida en ese momento, y que causó el revuelo de los usuarios de Internet por conocer la nueva dueña del corazón de Anuel.

Pues a través de sus redes sociales, el artista compartió varios videos en los que se le ve feliz y muy enamorado de Saavedra, esto mientras visitaban los parques de Disney en La Florida (Estados Unidos). Junto a la pareja, también se pudo ver al hijo mayor del cantante y su mamá, mientras disfrutaban del parque de diversiones en medio de un fuerte esquema de seguridad.

Problemas de maltrato con su exesposa

En 2022, el boricua Anuel y la dominicana Yailín la más viral celebraron su matrimonio, aunque en ese momento se vieron muy enamorados, con el paso del tiempo los problemas llegaron a la relación y terminaron por separarse, aun cuando la dominicana estaba embarazada.

En ese momento las razones de la separación no se dieron a conocer por parte de la pareja, pero con la polémica que generó el cruce de mensajes entre 6ix9ine, conocido también como Tekashi, y Anuel, se supo que, al parecer, el boricua habría golpeado a su exesposa mientras ella estaba embarazada.

Así lo dio a conocer Yailín a través de varios estados en su cuenta de Instagram, en los que aseguró que no dio a conocer los maltratos por su hija, pero que las circunstancias han cambiado, por lo que hizo públicas varias fotografías en donde se ven los supuestos golpes que le causó el cantante urbano.

Yailín dio a conocer los detalles de su supuesto maltrato luego de que Anuel calificara de pedófilo a Tekashi, algo que no le gustó a la cantante dominicana y por lo que le pidió a Anuel no fingir que es un buen padre, pues no la ayudó cuando Cattleya nació.

“Dile al mundo que me golpiabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ivas a bajar así de bajo pana”.

En sus estados, Yailín también aseguró que nunca recibió ayuda del cantante boricua cuando nació su hija y que en varias oportunidades le pidió ayuda, pero él y su equipo la ignoraron, pues, de acuerdo con la artista dominicana, Anuel se habría llevado el dinero que tenía, por lo que se quedó hasta sin un techo para ella y su hija.