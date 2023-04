El cantante Anuel AA reveló este jueves que ya conoció a Gianella, la hija que tuvo con Melissa Vallecilla.

¨Hoy mismo estuve con la niña, con Gianella… Me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya. Por Cattleya fue que yo… yo vi a Cattleya también y dije ‘wow qué yo estoy haciendo, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida¨, contó.

Indicó además que fue por su reciente bebé que tuvo con su esposa Yailin ‘la Más Viral’, que quiso arreglar su situación en su vida.

¨No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas que ¡uy!. Dios es demasiado de bueno y la conocí.. Cuando vi a Cattleya que nació ahí mismo al instante que la vi dije ‘tengo que ir a ver a Gianella ya’ y ahí fue…”, dijo.

El trapero manifestó que su pequeña Cattleya se parece mucho a él, igual que sus demás hijos.

“Se parecen todos a mí cuando nací… Yo me río porque son bien igualitos… Salieron igualitos”, explicó.

Anuel AA y Yailin la Más Viral

Emmanuel Gazmey, nombre de pila, habló además sobre su transformación física, personal y laboral y dijo estar comprometido con mejorar su carrera y vida.

“Estaba muy flaco con situaciones que me estaban pasando ya ni comía. Yo mismo pensé que estaba enfermo de lo que flaco que me puse y ahí empecé, me enfoqué y le metí al gimnasio. La vida es altas y bajas y pones a cualquier otro artista latino o americano y le pones mis zapatos para que pasen lo que he pasado en mi vida y estarían retirados, los que son débil de mentes estarían metiéndose drogas, otros estarían frustrados sin pegar una canción y vueltos locos. Ninguno podría caminar en estos zapatos, ni una hora”, aseguró.

“Siento que fue una limpieza personal aparte de mi físico fue en todo”, añadió.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista realizada por Molusco para su canal de Youtube.