La Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BRITCHAM), la Embajada del Reino Unido en Santo Domingo y la Embajada Dominicana en Londres anunciaron la celebración de la Décima Primera Edición de la Semana Dominicana en el Reino Unido, que se llevará a cabo del 10 al 14 de noviembre de 2025 en la ciudad de Londres.

Este evento emblemático es organizado en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de la República Dominicana en el Reino Unido y su titular, la embajadora, S.E Rosa Hernández De Grullón, así como con la Embajada Británica en Santo Domingo y su titular, la embajadora de Su Majestad Británica, S.E Dra. Carol van der Walt.

En esta edición, el programa se enfocará en destacar el potencial del país en sectores como la energía, el nearshoring, la manufactura avanzada y mercados financieros, en línea con la visión estratégica del Gobierno dominicano para posicionar al país como socio estratégico en inversión, comercio y cooperación bilateral con el Reino Unido.

Según explicó Amauris Vásquez, presidente de la Britcham, la Semana Dominicana en el Reino Unido es un espacio de encuentro estratégico que refleja el compromiso de la República Dominicana con la apertura, la innovación y el fortalecimiento de sus relaciones internacionales. Este año, nos enfocamos en sectores que están definiendo el futuro económico del país, y confiamos en que este evento impulsará nuevas oportunidades de colaboración entre actores dominicanos y británicos.

Por su parte, S.E. Dra. Carol van der Walt, embajadora de Su Majestad Británica, destacó: «Esta iniciativa que ocurre en el marco del 175 aniversario de relaciones bilaterales entre nuestros países, celebra los sólidos lazos que nos unen y el compromiso compartido de seguir fortaleciendo nuestra relación bilateral. Los sectores estratégicos abordados en esta edición reflejan no solo el dinamismo de la economía dominicana, sino también las crecientes oportunidades para una colaboración cada vez más robusta y diversificada.»La Semana Dominicana incluirá foros empresariales, encuentros institucionales de alto nivel, presentaciones culturales y actividades de networking, con el objetivo de continuar afianzando los vínculos entre la República Dominicana y el Reino Unido, tanto en el ámbito público como en el privado.

La participación de líderes gubernamentales, empresariales y académicos será clave para proyectar los avances del país en políticas públicas integrales y para seguir posicionando a la República Dominicana como un destino confiable para la inversión y la cooperación internacional.

Tendrá la participación del Ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, la directora de ProDominicana, Biviana Riveiro; el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; entre otros funcionarios y una vasta participación de empresarios dominicanos, embajadores, inversionistas, directivos de asociaciones sectoriales y profesionales de sus industrias.

El programa de actividades incluye no solo eventos donde los asistentes podrán aprovechar la oportunidad de realizar nuevos negocios, sino también actividades culturales y gastronómicas, en las que se realizará una demostración de la cultura dominicana, nuestro baile, nuestra música, nuestra gastronomía, representada en un menú inspirado en el libro “Cocina de mi Terruño”, de la autoría de la embajadora Rosa Hernández de Grullón y una exquisita degustación de nuestros productos élite como lo son el tabaco, el ron y el chocolate.

Esta edición de la Semana Dominicana en el Reino Unido es posible gracias a la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, Prodominicana, la Dirección General de Aduanas y el patrocinio de INICIA, Banco Popular Dominicano, Banco del Reservas, United Petroleum, Golf Oil Dominicana, Labya, entre otros.

