Anuncia licitación autovía del Ámbar



El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que en las próximas semanas el Gobierno convocará a la licitación para la construcción de la Autopista del Ámbar que conectará a las provincias Santiago-Puerto Plata, reveló que los recursos han sido identificados y aseguró que el proyecto será una realidad.

Paliza, nativo de Puerto Plata, produjo estas declaraciones al encabezar varios actos de entrega de obras, así como la apertura de los trabajos de otras en distintas comunidades de Puerto Plata.

Igualmente, en su condición de presidente del Consejo Nacional del Sistema de emergencias 911 entregó una ambulancia, un moderno camión contra incendios y la Estación de Bomberos “Juan Arismendy Medina” en la comunidad turística de Sosúa, donde estuvo acompañado del director ejecutivo del Sistema 911, coronel Randolfo Rijo Gómez.

Paliza reafirmó el compromiso del Gobierno con el desarrollo de este destino de la costa Norte. Subrayó la importancia de la colaboración entre el Gobierno central y los ayuntamientos, a la vez que recordó que “somos un solo gobierno y la cercanía con las comunidades permite dar respuestas más efectivas a las necesidades de la gente”.

Techado

El ministro Paliza dio el primer palazo para la construcción del Multiuso (techado) de la Liga Deportiva Miramar, ubicada en el Ensanche del mismo nombre, obra deportiva valorada en RD$39 millones.

Dijo que esta obra está destinada a fortalecer el deporte y ofrecer un espacio digno a los jóvenes de Puerto Plata. Este techado será construido en un área de mil 200 metros cuadrados. Estará dotado de graderías, verja perimetral, baños, tabloncillos en madera, pizarra digital y un moderno sistema eléctrico completo. Paliza recordó que en la gestión del presidente Abinader el deporte ha recibido una atención especial, con la intervención de casi todas las infraestructuras deportivas de Puerto Plata. El funcionario Paliza estuvo acompañado del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, el cual valoró el respaldo del Gobierno a las comunidades deportivas, a la vez que resaltó el impacto social de estas obras.