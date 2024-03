Anuncia operativo Semana Santa con 49 mil socorristas

El presidente Luis Abinader anunció ayer el operativo de Semana Santa “Conciencia por la Vida 2024”, que coordina el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) junto a 22 instituciones, que contará con 49 mil socorristas, voluntarios, 3,000 puestos de socorro y que dará facilidades en el pago de peajes en las principales carreteras.

El mandatario hizo el anuncio en LA Semanal con la prensa en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde también respondió preguntas sobre temas de interés nacional.

Informó que el operativo iniciará el jueves 28 de este mes a las 2:00 de la tarde y terminará el domingo 31 a las 6:00 de la tarde, con un carreteo para guiar a los vacacionistas que regresan a las principales ciudades desde diferente partes del territorio nacional.

Especificó que para prevenir 248 balnearios serán clausurados y que estará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas.

En tanto que los vehículos de carga no podrán circular desde el jueves 28 de este mes desde las 6:00 de la tarde hasta el lunes a las 5:00 de la mañana.

Estará prohibido montar personas en la parte trasera o cama de camionetas; tampoco se podrá montar a una segunda persona sin casco protector en el asiento de atrás de una motocicleta.

El operativo incluye 49,723 personas, entre estos brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate desplegados en 3,323 puestos de socorro ubicados en playas, balnearios, carreteras, autopistas y avenidas.

Habrá 303 unidades de respuesta inmediata (URI), 603 ambulancias y tres helicópteros en puntos estratégicos; nueve centros de mandos regionales, 51 puestos de grúas, 11 centros de atención prehospitalaria, 25 puestos con carro-taller en las principales vías y 23 embarcaciones.

Además tendrán 21 centros para localizar menores, 20 dispositivos de asistencia vial, 47 autobuses de la OMSA y tres hospitales móviles.

El presidente Abinader reiteró que no permitirá centro de refugiados y afirmó que seguirán las deportaciones, como hacen otras naciones del área. Mientras el ministro de Interior, Jesús Vásquez, sostuvo que no dio permiso para instalar centros de refugios en el país.

El mandatario también resto importancia a la denuncia de los candidatos de la Rescate RD, que acusan al Gobierno de encabezar la compra de Cédulas en las pasadas elecciones “de qué no me han acusado”, no hay pruebas de eso.