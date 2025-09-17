Anuncian “ANAKA-O-NA”: Alba y ocaso, hito para la cultura dominicana

Teatro Talassa y Nileny Dippton Productions presentan “ANAKA-O-NA”, una obra de teatro super inmersiva que busca honrar nuestra máxima heroína ancestral, por medio de canciones, proyecciones e interpretación, escrita por Cristian Martínez.

Patrocinado por el Periódico HOY, el montaje cuenta con la producción general de Cristian Martínez y Nileny Dippton, también dramaturga y actriz de la pieza; con la dirección de Fausto Rojas, en una obra histórica donde la destacada actriz dominicana se adentra en la piel de 14 personajes, del 9 al 12 de octubre en la sala Ravelo del Teatro Nacional.

“ANAKA-O-NA” Alba y ocaso, hito para la cultura dominicana, es una investigación que expone la realidad de una cacica, a la llegada de los colonizadores a nuestra Kiskairy. Este evento va dirigido a las familias con la finalidad de mostrar nuestra hermosa herencia ancestral y la fortaleza de nuestra raza”, expresó Nileny durante el encuentro de prensa celebrado en el Restaurante Cappuccino.

Esta historia, narrada y vivida en una experiencia inmersiva, con tecnología de la era digital, hará un antes y un después en lo que a nuestro personaje se refiere, insertándolo con fuerza en nuestra cultura actual. Areitos bailados y cantados, sonidos de instrumentos musicales indígenas, trinos de aves de Kiskairy, efectos especiales y proyecciones que complementan escenas, convierten esta pieza teatral en un hito para la cultura dominicana.

“ANAKA-O-NA”, que cuenta con la producción ejecutiva de Nolandia Estévez y como invitada especial, encarnando cinco personajes, a la niña actriz Nefer Galaxia, estará en la cartelera de la Sala Ravelo de jueves a sábado a las 8:30 de la noche, y Domingo a las 6:30 de la tarde. Entrada general: RD$1,500.00.

CRISTIAN MARTINEZ, EL AUTOR

“Gran parte de la historia de nuestros aborígenes, ARAUACOS INSULARES que lamamos tainos, ha sido narrada por impresiones del primer momento y luego han El primer nombre femenino de la isla que emerge con gran fuerza en las crónicas antiguas, es el de ANACAONA, originalmente ANAKA-O-NA o ANNAKA-IOUNA, cacica de Jaragua y Maguana que formaban el territorio o reino de Bainoa, que abarcaba casi tres cuartas partes de la isla.

Esta obra teatral, basada en datos e investigaciones históricas profundas, y que por razones de teatralidad y escénicas, tiene parte dramáticamente creadas con el fin de dar una secuencia lógica a la trama, trata de la vida de la primera heroína ancestral de Quisqueya, desde su nacimiento entre las aguas de Jimenoa hasta su muerte en “La fuerza”, “Fortaleza Ozama”.

Anaka-O-Na es la sucesora del reino del gran Tuob o Turey-Guá-Hobín, el resplandeciente, manera de nombrar al soberano de Bainoa que era un reino con territorios dependientes, llamados cacicazgos. Controlaba toda la isla desde dicho reino, razón por la cual la convierte en el objetivo principal para la conquista de nuestra tierra.

Adentrarnos al mundo de Anacaona, nos permite una vez más reconocer el poder de la mujer de Quisqueya, desde sus orígenes. La preponderancia femenina, en la isla ha predominado en todos los estamentos, elevándola a niveles que en otras naciones son inalcanzables aún”.

Con la inteligencia artificial enlazaremos las escenas por medio a la interpretación de una actriz que nos presenta un ser muy especial: NAGUAL-TAJEI- ÁPITO-GOEIZ O CYBORG, que para los tainos era denominado “Cosa del infinito o ser con vida”. Divinidad encarnada.

La obra se enriquece con proyecciones, canciones o areitos, trinos de pájaros, efectos de sombras que interpretan escenas, así como figuras oraculares, sombras y espíritus de luz, etc. Los cambios de etapas por medio a la luna y al sol, son muy importantes en interpretativos. El idioma arauaco predomina en todas las escenas de la obra.

Esta obra aún ficticia en parte, trata de poner hechos y opiniones en otra visión, cambiando la perspectiva a la que estamos habituados a ver. Al final, encontraremos algunos datos históricos y bibliografías de importantes autores de la investigación indigenista y crónicas de autores clásicos, justificando con ellos esta interpretación con nuestra puesta en escena, la cual nos narra y presenta la vida de la magnífica e incomparable Flor de Oro, nuestra principal heroína ancestral, ANA-CAONA, también llamada “LA QUE ESTÁ EN EL CENTRO”, ANAKA-O- NA, o Como le llamaría el experto en tainos, José Juan Arrom, ANNAKA-IOUNA “CENTRO O CORAZON DE LO CELESTIALMENTE VALIOSO”.

SINOPSIS

NUESTRO EQUIPO RESPONSABLE DE ANAKA-O-NA

• Cristian Martínez y Nileny Dippton, producción general

• Nolandia Estévez, producción ejecutiva

• Fausto rojas, dirección escénica

• Johanny García, asistente de dirección y regiduría.

• José Ismael Valdez, musicalización

• Ernesto López, diseño de luces

• Felipe Blonda, redes sociales

• Luciano Ippólito, videos y fotografías

• Bautista Sierra, vestuarios

• Francis de la cruz, maquillaje

• Saul Molina, utilería

• Bill Gill, proyecciones

PATROCINADORES

• Periódico HOY

• Crismar RD

• Restaurante Cappuccino

• Casabe Guaraguanó

• Nefer Model Management

• Escuela Gaviotas Ysabela

• Seaboard Energía Limpia

• Fintax Consulting

• Luciano Ippolito FOTOGRAFIAS

• DISENADOR Bautista Sierra

• Henríquez-Rodríguez Textil

• Saf Advisory

• DocuPrint

• United Brands

• Latitud Floristería Premium Flowers

• Siboney