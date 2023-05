Anuncian construcción de cinco nuevos hoteles en el país

Hyatt desarrollará dos nuevos proyectos en playa Esmeralda, Miches: Secrets Playa Esmeralda y Dreams Playa Esmeralda, con una inversión de US$400 millones

La recién finalizada feria de comercialización turística Dominican Annual Tourism Exchange “DATE 2023” sirvió de escenario para el anuncio de la construcción de cinco nuevos hoteles de las cadenas hoteleras Best Westerns e Inclusive Collection de Hyatt.

La feria Date 2023 también sirvió de plataforma para informar la renovación de otros dos hoteles que serán modernizados y operados con nuevas marcas.

Se informó que Hyatt desarrollará dos nuevos proyectos en playa Esmeralda, Miches: Secrets Playa Esmeralda y Dreams Playa Esmeralda, con una inversión de US$400 millones, que sumará a la oferta hotelera mil habitaciones. De estas, 750 serán habitaciones y suites y 250 exclusivas para los huéspedes de Preferred Club.

Según los detalles ofrecidos, Secrets Playa Esmeralda será solo para adultos y contará con cuatro bares, cuatro barras de snacks y un lounge exclusivo para miembros Preferred Club, mientras que Dreams Playa Esmeralda será para familias y ofrecerá tres barras de snacks, cuatro bares, un lounge Preferred Club, una zona Explorer’s Club con actividades para niños de 3 a 12 años, y The Core Zone y un club con entretenimiento para jóvenes entre 13 y 17 años.

Adicional a esto, Hyatt anunció que los hoteles Be Live Collection Punta Cana, Be Live Collection Punta Cana solo adultos y el Be Live Collection Canoa del Grupo Globalia serán renovados y pasarán a ser operados con la marca Sunscape Resorts & Spas. Estos nuevos proyectos de la marca Dreams y Secrets, junto a los hoteles Be Live, se sumarán a las ya 5,000 habitaciones para un total de 7,500 habitaciones de las diferentes marcas Hyatt en la República Dominicana.

Otros hoteles

Mientras Best Westerns, junto a la empresa dominicana Neon Lights Estate, invertirán US$75 millones en la construcción de tres hoteles en Puerto Plata, Cabeza de Toro (Punta Cana) y en el Bulevar de Juan Dolio, San Pedro de Macorís.

El primero de estos establecimientos, un Best Westerns Plus, se construirá en Puerto Plata (costa norte), próximo al Aeropuerto Gregorio Luperón.

Este hotel tendrá 92 habitaciones y está proyectado para viajeros de negocios, con salón de eventos, gimnasio, lavandería y comedor.

De acuerdo a lo informado, la obra se iniciará tan pronto se concluyan los trámites necesarios en las diferentes instancias del Estado, que ya se encuentran avanzados.

