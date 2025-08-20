Anuncian Expo-Empaque RD 2025 tras el éxito de su primera edición

Tras el rotundo éxito de la primera edición, los organizadores de Expo-Empaque RD anunciaron la realización de su segunda versión. El evento, que se ha posicionado como el más importante del sector de empaque y embalaje en la República Dominicana y la región, tendrá lugar del 16 al 18 de octubre de 2025 en el Salón K-66 del Centro Sambil Santo Domingo.

En esta ocasión, Expo-Empaque RD 2025 fungirá como un punto de encuentro estratégico entre productores de empaques y sectores empresariales que requieren soluciones de embalaje, con los siguientes objetivos: impulsar el conocimiento de innovaciones en el mercado, optimizar procesos y reducir costos, explorar nuevos materiales y tecnologías, identificar tendencias locales e internacionales, y presentar un catálogo de soluciones sostenibles para la cadena de empaque y embalaje.

«Impulsados por el hito que representó Expo-Empaque RD 2024, donde se dieron cita cerca de 5,000 visitantes y el cual contó con la valiosa participación de líderes de zonas francas, agroindustria, farmacéutica, industria alimenticia, recicladores y otros sectores clave, nos complace anunciar su segunda edición, concebida con un enfoque aún más ambicioso y una proyección nacional e internacional ampliada», señaló Montserrat Puig, directora comercial de Expo-Empaque RD.

Puig también destacó que Expo-Empaque RD 2025 contará con una mayor participación de empresas expositoras y una cobertura mediática más abarcadora. «Esto representa una excelente oportunidad para las marcas patrocinadoras de obtener visibilidad y conectarse con un público empresarial amplio y diverso», agregó.

Cabe destacar que, en esta fase de antesala de la segunda edición de Expo-Empaque RD, el equipo organizador se encuentra trabajando en la incorporación de potenciales patrocinadores, quienes por su valioso apoyo obtendrán una serie de beneficios exclusivos, que incluyen la inclusión de su logotipo en todos los materiales promocionales, menciones destacadas en redes sociales y medios aliados y un espacio preferencial en la exposición; así como, oportunidades de networking con representantes clave del sector, y presencia en boletines y notas de prensa oficiales del evento, entre otros. Para tales fines, los interesados en participar en este evento clave en la industria, pueden acceder a más información por medio del enlace www.expoempaquerd.com