Ministro de Trabajo anuncia que se formalizarán a más de 180 mil mujeres que laboran en bancas de loterías

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, informó este miércoles que se contempla la formalización de todas las personas que trabajan en bancas de loterías, un sector compuesto mayormente por mujeres.

“Ahora dimos un paso importante, sobre todo con las mujeres que trabajan en las bancas de loterías y que no estaban en la formalidad. Estamos en ese proceso; hablamos de unas 180 mil mujeres aproximadamente que van a ir a la formalidad”, explicó el funcionario durante una entrevista en el programa El Día.

Olivares detalló que los propietarios de estos establecimientos han visto la medida como positiva, ya que les interesa que sus empleadas formen parte del sistema de seguridad social.

En este nuevo marco, las trabajadoras de bancas tendrían acceso a beneficios como seguro social y pensión, entre otros.

El ministro agregó que el objetivo es alcanzar un 50 % de formalización laboral en el país y destacó que este sector, integrado en su mayoría por mujeres y madres solteras, desempeña un papel doble al trabajar y atender el hogar, ya que muchas de ellas laboran cerca de sus viviendas.

