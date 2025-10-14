Anuncian Premios Humano Seguros de Seguridad Vial

Humano Seguros lanzó oficialmente la primera edición de los Premios Humano Seguros de Seguridad Vial, una iniciativa pionera que busca articular a todos los sectores de la sociedad en la creación de soluciones concretas para reducir la mortalidad vial y fomentar una cultura de movilidad segura en el país.

El acto de lanzamiento, celebrado en el JW Marriott, estuvo encabezado por José Zapata, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Humano Seguros, y por Diomares Musa, vicepresidente de desarrollo de mercados, productos y canales de la aseguradora, contando con la presencia de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el director del INTRANT, Milton Morrison, como aliados estratégicos, junto a un diverso grupo de autoridades, académicos, periodistas y representantes de la sociedad civil.

En sus palabras de apertura, Zapata destacó el carácter trascendental y humano de la iniciativa: “Más allá de los daños a nuestra reputación internacional o al aparato productivo, esta es una problemática de carácter humano: son personas sanas y productivas que perdemos, familias que se ven afectadas no solo en el aspecto económico, sino también en el emocional”, afirmó.

El ejecutivo resaltó que el premio nace con el propósito de unir soluciones creativas y viables que, poco a poco, permitan mover la aguja hacia una República Dominicana con calles más seguras.

Diomares Musa, vicepresidente de Desarrollo de Mercados, Productos y Canales de Humano Seguros, detalló la estructura del premio. “Creemos que las ideas que salvan vidas merecen ser reconocidas. Por eso, a través de este premio buscamos generar cambios tangibles y reunir a todos los actores del aparato productivo nacional para crear sinergias en pos de un objetivo común: proteger vidas y transformar realidades”, expresó.

Un jurado de alto nivel y una alianza para salvar vidas

Para garantizar la transparencia y rigor del proceso, se conformó un jurado plural con representantes de distintos sectores, integrado por figuras como Milton Morrison (INTRANT), Tobías Crespo (diputado), Miguel Franjul, Mariasela Álvarez, Inés Aizpún, Altagracia Salazar, Omar Santana (periodistas), Benoit Jean Marie Lefevre (BID), Mario Lama (SNS), Alliet Ortega (INTEC), Carmen Díaz (UNIBE), Omar Rancier (UNPHU), Manuel Jiménez (Fundación MOVIDO) y Aníbal Germoso (Accidentes RD).

Los premios estarán abiertos en cuatro categorías:

Periodismo: Reconocerá reportajes, análisis y coberturas publicadas en medios de comunicación. Divulgación: Premiará campañas, materiales educativos y proyectos de sensibilización ciudadana. Investigación: Destacará estudios académicos, tesis o proyectos universitarios. Innovación: Celebrará soluciones creativas, tecnológicas o productos que mejoren la movilidad segura.

Podrán participar medios de comunicación, periodistas, agencias, influencers, ONGs, instituciones públicas y privadas, universidades, estudiantes y emprendedores dominicanos o residentes en el país, con trabajos realizados entre el 1.º de enero de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

El período de postulaciones estará abierto desde hoy, 7 de octubre de 2025, hasta el 31 de mayo de 2026, y la ceremonia de premiación se celebrará en octubre de 2026. Cada categoría ganadora recibirá un trofeo y una dotación económica de RD$500,000.

En el marco del lanzamiento, se suscribió un acuerdo de cooperación entre Humano Seguros, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), con el propósito de unir esfuerzos institucionales en favor de la seguridad vial. A través de este acuerdo, las propuestas ganadoras del premio serán canalizadas al ADN y al INTRANT, entidades que se comprometen a recibirlas, evaluarlas y ponderar su posible ejecución desde sus respectivas competencias municipales, regulatorias y técnicas. Esta alianza refuerza la voluntad de las tres instituciones de promover soluciones viables, innovadoras y sostenibles que impacten de manera positiva la cultura de movilidad en la República Dominicana.

Con esta iniciativa, Humano Seguros reafirma su compromiso como ciudadano corporativo responsable, trascendiendo su rol tradicional para actuar como catalizador de una transformación social urgente. El premio representa un paso más en su propósito de liderar un esfuerzo nacional unificado hacia una República Dominicana más segura, solidaria y humana.