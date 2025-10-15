Nueva York. El Hospital Lincoln, en El Bronx, dirigido por la dominicana Cristina Contreras, anunció una alianza con Urban Health Plan y NYCHH/Elmhurst para lanzar un nuevo Programa de Residencia de Psiquiatría Comunitaria.

Contreras, LMSW, MPA, FABC, es una ejecutiva de atención médica y líder comunitaria dominicana-estadounidense conocida por sus importantes contribuciones a la salud pública, expresa que dicha alianza comenzará en julio de 2026.

El objetivo del Programa es preparar a la próxima generación de psiquiatras para proporcionar atención compasiva y culturalmente receptiva aquí mismo en el Sur de El Bronx. Abordará directamente la escasez crítica de proveedores de salud mental y es un paso vital para mejorar el acceso a la atención para nuestros residentes.

«Este programa no es solo una inversión en futuros médicos, sino una inversión directa en la salud y el bienestar de nuestra comunidad y mejorará significativamente las disparidades en el acceso a la atención psiquiátrica», expresó Contreras.

Dijo que la terapia es un proceso colaborativo, y elegir un terapeuta es un paso importante para lograr cambios positivos en su salud mental.

El Hospital Lincoln, ubicado en la avenida Morris con la calle 149, en dicho condado, es un centro de traumatología de nivel 1 con 362 camas, atiende más de 168 mil visitas a la sala de emergencias, la más concurrida de NYC y la tercera de Estados Unidos, además, más de 600 mil visitas ambulatorias al año.

Urban Health Plan es uno de los sistemas de centros de salud comunitarios calificados a nivel federal más grandes del estado de NY, con una red de doce sitios de atención primaria, dos centros de salud mental y 12 centros de salud escolares que atienden a aproximadamente 89,000 pacientes anualmente en El Bronx, Central Harlem y Corona-Queens.

NYC Health + Hospitals/Elmhurst es el segundo hospital municipal más antiguo de NYC. Recientemente, Elmhurst fue nombrado el «Mejor Hospital Regional»