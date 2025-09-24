Apagón el AILA: AERODOM debe pagar costos por daños causados a pasajeros y aerolíneas

La Concesionaria Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) deberá asumir los costos asociados a los daños causados a los pasajeros y a las aerolíneas tras el apagón de más de nueve horas que afectó el pasado domingo 21 de septiembre al Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA).

La decisión se dio a conocer este miércoles y fue tomada por la Comisión Aeroportuaria, luego de que un informe preliminar determinara que el fallo eléctrico se produjo por el colapso del conjunto celda–seccionadora de media tensión de la terminal norte y la indisponibilidad del circuito de respaldo (espejo).

Además, AERODOM deberá pagar al Estado la suma de cinco millones de dólares (US$5,000,000.00).

Sobre el apagón

El apagón eléctrico ocurrido este domingo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA) afectó un total de 47 vuelos, provocando retrasos, cancelaciones y desvíos que impactaron a miles de pasajeros.

Luis José López, director de Comunicación Corporativa de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), informó que 29 de los vuelos eran de llegada y 18 de salida. «Estimamos cerca de cinco mil pasajeros que se vieron afectados y que no pudieron llegar a su destino a la hora programada», declaró mediante un video enviado a la redacción de Hoy Digital.

Para restablecer la energía y normalizar las operaciones, Aerodom contrató generadores externos de emergencia. La electricidad fue recuperada de manera gradual a partir de la tarde del domingo, y el aeropuerto retomó sus operaciones con normalidad este lunes.