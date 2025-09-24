Apagón en el AILA: Dan plazo a AERODOM para actualizar sistema eléctrico

La Comisión Aeroportuaria recomendó a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) realizar una intervención estructural del sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) para su actualización, mejorar su confiabilidad y prevenir posibles incidentes, tras el apagón de más de nueve horas registrado el pasado domingo 21 de septiembre.

“Estas intervenciones deben corregirse y subsanarse en un periodo de tres meses, reforzar el protocolo de manejo de crisis y remitir a la Comisión Aeroportuaria, en un plazo de 48 horas, los planos y el informe oficial de lo acontecido”, precisó el organismo.

Cumplimiento de obligaciones contractuales

La entidad ordenó notificar y emplazar a la concesionaria sobre la reiteración del cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme al artículo 8.2.2. del Contrato de Concesión Renovado y Reformado.

Informe preliminar: fallo en la terminal norte

El documento elaborado por una comisión investigadora interinstitucional determinó que la causa del apagón fue el colapso del conjunto celda–seccionadora de media tensión de la terminal norte y la indisponibilidad del circuito de respaldo (espejo).

Equipo investigador

La comisión estuvo integrada por técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas, Departamento Aeroportuario, Instituto Dominicano de Aviación Civil, Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, así como asesores externos.