Apagón en el AILA: ¿Qué espera Aerodom para responder a la Comisión Aeroportuaria?

La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó que se encuentra a la espera de que le sea entregada la resolución oficial de la multa de cinco millones de dólares impuesta por la Comisión Aeroportuaria, tras el apagón eléctrico del pasado domingo en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), para fijar su posición al respecto.

«Hemos tomado debida nota del comunicado emitido por la Comisión Aeroportuaria y esperamos recibir la resolución oficial para poder emitir una reacción más detallada», manifestó Aerodom mediante un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

La decisión de la Comisión Aeroportuaria

Cabe destacar que, además, AERODOM fue ordenada a asumir los costos asociados por los daños causados a los pasajeros y a las líneas aéreas.

El informe, realizado por una comisión investigadora interinstitucional, determinó de manera PRELIMINAR, que el fallo eléctrico fue causado por el colapso del conjunto celda–seccionadora de media tensión de la terminal norte y la indisponibilidad del circuito de respaldo (espejo).

Ordenó notificar y emplazar a la Concesionaria Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) la reiteración del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas conforme a lo establecido en el artículo 8.2.2. del Contrato de Concesión Renovado y Reformado.

La comisión investigadora recomienda una intervención estructural del sistema eléctrico del AILA para su actualización, elevar su confiabilidad y prevención ante posibles sucesos.

Estas intervenciones se deben corregir y subsanar en un periodo de tres meses, reforzar el protocolo de manejo de crisis y remitir a la Comisión Aeroportuaria, en un plazo de 48 horas, los planos y el informe oficial de lo acontecido.

Es importante establecer que nunca se perdió el suministro de energía eléctrica de la red nacional (distribución) y, de igual manera, siempre estuvieron disponibles las plantas de emergencia interna del AILA, resultando que la falla es responsabilidad total de AERODOM, debido a que se originó en un punto posterior a las instalaciones eléctricas de potencia, específicamente en un cable de transmisión a la terminal norte.

El Instituto Dominicano de Aviación Civil certifica que el campo aéreo nunca estuvo fuera de operación, ya que la torre y la pista de aterrizaje son alimentadas por un sistema alterno; es decir, el aterrizaje y despegue de aeronaves siempre estuvo disponible.

Las plantas de emergencia externas que se requirieron fueron para alimentar de forma directa la terminal norte e integrar las operaciones esenciales de manera escalonada, tras varias horas de la interrupción del servicio eléctrico.

Esta comisión estuvo integrada por técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas, Departamento Aeroportuario, Instituto Dominicano de Aviación Civil, Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, y asesores externos.