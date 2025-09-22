Apagón en el AILA: revelan total de vuelos afectados y causas del fallo

  Ninoska Cuevas
Se elevó a 47 el número total de vuelos afectados debido al apagón eléctrico ocurrido este domingo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), José Francisco Peña Gómez (SDQ), el cual duró más de nueve horas.

Así lo informó este lunes Luis José López, director de Comunicación Corporativa de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), quien precisó que 29 de los vuelos eran de llegada y 18 de salida.

«Estimamos cerca de cinco mil pasajeros que se vieron afectados y que no pudieron llegar a su destino a la hora programada», manifestó José López mediante un video enviado a la redacción de Hoy Digital.

Del mismo modo, el vocero de Aerodom indicó que, según un informe preliminar, el corte fue provocado por una seccionadora, un equipo eléctrico encargado de distribuir la carga en todo el edificio terminal.

«A pesar de que en todo momento se mantuvo la red pública, así como el sistema de generadores de emergencia con el que cuenta el Aeropuerto Internacional de las Américas, debido a que esta seccionadora no estaba operando correctamente, no hubo la posibilidad de que el edificio estuviera energizado», pronunció..

Continuó: «Las investigaciones todavía están en curso para determinar las causas del fallo».

Departamento Aeroportuario pide informe a Aerodom sobre falla eléctrica en el AILA

El AILA opera con normalidad

Luis José López, además, comunicó que desde tempranas horas de hoy las operaciones en la terminal aérea se encuentran completamente normalizadas.

«Ya todos los vuelos programados se vienen realizando con total normalidad y esperamos que los pasajeros que no pudieron salir en el día de ayer lo puedan hacer hoy», expresó.

Asimismo, el representante de Aerodom garantizó que mantendrán informada a la población sobre las próximas novedades, a través de los distintos medios de comunicación con los que cuentan.

Apagón en el AILA: revelan total de vuelos afectados y causas del fallo
