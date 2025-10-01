¿Apagones a la vista? Itabo II sale de servicio

Itabo II, una de las unidades de la central termoeléctrica de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo (ITABO), estará fuera de servicio por mantenimiento correctivo hasta este jueves.

La generadora que salió del sistema la madrugada de hoy, ha prometido volver a restablecer su servicio este jueves en horas de la madrugada, por lo cual presentó sus excusas a las empresas distribuidoras de electricidad por las molestias que pueda causar la interrupción.

Se trata de una generadora fundamental para el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) del país, con capacidad instalada de 132 megavatios (MW).