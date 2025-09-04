Hermanas Mirabal. Los apagones continúan castigando a los residentes de esta provincia, en donde se efectúan interrupciones en el servicio energético que van desde 2, 4 y hasta 5 horas de manera corridas.

Conforme a lo declarado por amas de casas y comerciantes de los municipios Salcedo, Villa Tapia y Tenares, así como los Distritos Municipales de Blanco Arriba y Jamao, en las últimas semanas y pese a lo declarado por las autoridades gubernamentales, en esta demarcación nordestana los apagones no han cesado.

Julio Hidalgo y Amado Tejada de Villa Tapia y Tenares fueron categóricos al afirmar que el comercio en estas demarcaciones está sufriendo pérdidas, ya que parte de las ganancias tienen que dedicarla a la compra de combustibles y quienes no cuenten con plantas de emergencias sufren pérdidas incalculables, dijo el primero.

Mientras que en Villa Tapia la suspensiones mantienen en zozobra a los residentes de aquí, quienes argumentaron que los apagones se originan mayormente en horas de la tarde y la noche.

En Blanco Arriba, específicamente en la comunidad de La Jibara, los apagones son intermitentes en donde hasta protestas se han originado igual como aconteció en las comunidades de El Tablón y Santa Ana de Villa Tapia.

En Salcedo la estilista de belleza, Claribel Rosario, al ser cuestionada por este medio manifestó, que la gran mayoría de los salones de bellezas han tenido que hacer reajustes tanto en su administración económica como en otros aspectos, en donde para poder paliar la situación algunos centros de estos se han visto en la necesidad de hacer recortes de su personal.