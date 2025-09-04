¡Hasta 5 horas corridas! Apagones continúan castigando a Hermanas Mirabal

  • RAFAEL SANTOS
Barrio Rabo Duro, uno de los sectores emblemáticos de Salcedo.

Hermanas Mirabal. Los apagones continúan castigando a los residentes de esta provincia, en donde se efectúan interrupciones en el servicio energético que van desde 2, 4 y hasta 5 horas de manera corridas.

Conforme a lo declarado por amas de casas y comerciantes de los municipios Salcedo, Villa Tapia y Tenares, así como los Distritos Municipales de Blanco Arriba y Jamao, en las últimas semanas y pese a lo declarado por las autoridades gubernamentales, en esta demarcación nordestana los apagones no han cesado.

Julio Hidalgo y Amado Tejada de Villa Tapia y Tenares fueron categóricos al afirmar que el comercio en estas demarcaciones está sufriendo pérdidas, ya que parte de las ganancias tienen que dedicarla a la compra de combustibles y quienes no cuenten con plantas de emergencias sufren pérdidas incalculables, dijo el primero.

Mientras que en Villa Tapia la suspensiones mantienen en zozobra a los residentes de aquí, quienes argumentaron que los apagones se originan mayormente en horas de la tarde y la noche.

En Blanco Arriba, específicamente en la comunidad de La Jibara, los apagones son intermitentes en donde hasta protestas se han originado igual como aconteció en las comunidades de El Tablón y Santa Ana de Villa Tapia.

En Salcedo la estilista de belleza, Claribel Rosario, al ser cuestionada por este medio manifestó, que la gran mayoría de los salones de bellezas han tenido que hacer reajustes tanto en su administración económica como en otros aspectos, en donde para poder paliar la situación algunos centros de estos se han visto en la necesidad de hacer recortes de su personal.

RAFAEL SANTOS

Periodista con experiencia desde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con Maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación Política y la Imagen Política, entre otros.

Además autor de 11 libros publicados con temas que tienen que ver con la historia, la crítica literaria, biografía y otros que esperamos publicar en los próximos meses.

