Apagones en RD: alimentos que más se dañan y cómo conservarlos

Foto/Guetty Images

República Dominicana atraviesa una racha de apagones que, según explicó el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, responden a la temporada de verano y a la salida de algunas subestaciones eléctricas.

La situación no solo ha generado descontento en la población, sino que muchos ciudadanos denuncian la pérdida de alimentos debido a la falta de refrigeración.

Ante este panorama, el periódico HOY te presenta cuáles son los comestibles más vulnerables a los cortes eléctricos y qué alternativas tienes para prolongar su vida útil.

Alimentos que necesitan refrigeración

image 644
Las carnes y los lácteos son alimentos que más necesitan refrigeración
  • Carnes: pollo, cerdo, res, pavo, conejo, entre otras.
  • Pescados y mariscos.
  • Lácteos: leche, quesos, yogures, mantequillas, leches fermentadas y concentradas (condensada, evaporada, en polvo), helados, suero de leche y cuajada, mayonesa.
  • Frutas y verduras.
  • Alimentos cocidos.

¿Qué puedes hacer?

  • Compra porciones pequeñas, preferiblemente lo que vayas a utilizar al momento y evita almacenar grandes cantidades de productos perecederos.
  • Prefiere presentaciones pequeñas en alimentos enlatados para no tener que guardar sobrantes sin refrigeración.
  • Almacena en lugares frescos y oscuros, lejos de la luz solar directa, ya que puede adelantar su descomposición.
  • Considera métodos de conservación como el ahumado y el curado, recomendados por el Centro Nacional para la Conservación.
  • Deshidrata frutas, verduras y algunas carnes para reducir su humedad y prolongar su duración.
  • Utiliza la sal como conservante natural en carnes y pescados.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

