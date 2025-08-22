Apagones en RD: alimentos que más se dañan y cómo conservarlos

República Dominicana atraviesa una racha de apagones que, según explicó el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, responden a la temporada de verano y a la salida de algunas subestaciones eléctricas.
La situación no solo ha generado descontento en la población, sino que muchos ciudadanos denuncian la pérdida de alimentos debido a la falta de refrigeración.
Ante este panorama, el periódico HOY te presenta cuáles son los comestibles más vulnerables a los cortes eléctricos y qué alternativas tienes para prolongar su vida útil.
Alimentos que necesitan refrigeración
- Carnes: pollo, cerdo, res, pavo, conejo, entre otras.
- Pescados y mariscos.
- Lácteos: leche, quesos, yogures, mantequillas, leches fermentadas y concentradas (condensada, evaporada, en polvo), helados, suero de leche y cuajada, mayonesa.
- Frutas y verduras.
- Alimentos cocidos.
¿Qué puedes hacer?
- Compra porciones pequeñas, preferiblemente lo que vayas a utilizar al momento y evita almacenar grandes cantidades de productos perecederos.
- Prefiere presentaciones pequeñas en alimentos enlatados para no tener que guardar sobrantes sin refrigeración.
- Almacena en lugares frescos y oscuros, lejos de la luz solar directa, ya que puede adelantar su descomposición.
- Considera métodos de conservación como el ahumado y el curado, recomendados por el Centro Nacional para la Conservación.
- Deshidrata frutas, verduras y algunas carnes para reducir su humedad y prolongar su duración.
- Utiliza la sal como conservante natural en carnes y pescados.
