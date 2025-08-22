Apagones en RD: alimentos que más se dañan y cómo conservarlos

República Dominicana atraviesa una racha de apagones que, según explicó el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, responden a la temporada de verano y a la salida de algunas subestaciones eléctricas.

La situación no solo ha generado descontento en la población, sino que muchos ciudadanos denuncian la pérdida de alimentos debido a la falta de refrigeración.

Ante este panorama, el periódico HOY te presenta cuáles son los comestibles más vulnerables a los cortes eléctricos y qué alternativas tienes para prolongar su vida útil.

Alimentos que necesitan refrigeración

Las carnes y los lácteos son alimentos que más necesitan refrigeración

Carnes: pollo, cerdo, res, pavo, conejo, entre otras.

Pescados y mariscos.

Lácteos: leche, quesos, yogures, mantequillas, leches fermentadas y concentradas (condensada, evaporada, en polvo), helados, suero de leche y cuajada, mayonesa.

Frutas y verduras.

Alimentos cocidos.

¿Qué puedes hacer?

Compra porciones pequeñas , preferiblemente lo que vayas a utilizar al momento y evita almacenar grandes cantidades de productos perecederos.

, preferiblemente lo que vayas a utilizar al momento y evita almacenar grandes cantidades de productos perecederos. Prefiere presentaciones pequeñas en alimentos enlatados para no tener que guardar sobrantes sin refrigeración.

en alimentos enlatados para no tener que guardar sobrantes sin refrigeración. Almacena en lugares frescos y oscuros , lejos de la luz solar directa, ya que puede adelantar su descomposición.

, lejos de la luz solar directa, ya que puede adelantar su descomposición. Considera métodos de conservación como el ahumado y el curado , recomendados por el Centro Nacional para la Conservación.

, recomendados por el Centro Nacional para la Conservación. Deshidrata frutas, verduras y algunas carnes para reducir su humedad y prolongar su duración.

frutas, verduras y algunas carnes para reducir su humedad y prolongar su duración. Utiliza la sal como conservante natural en carnes y pescados.

