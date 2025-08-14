Apagones golpean diferentes sectores: «Este calor va a matar a uno, creemos que nos vamos a asfixiar»

Terminar la jornada laboral agotado y no poder descansar por el calor sofocante y los apagones es la realidad que viven miles de familias en República Dominicana, una situación que ha detonado manifestaciones en distintas localidades.

En Bonao, Moca y Dajabón, incluso se han realizado marchas. Los pobladores denuncian las interrupciones eléctricas y el incremento en las facturas.

En Dajabón, José Carrasco describe la situación como caótica. «Hay muchos apagones, la luz se va y cuando les llega el recibo no es chiquito, es de miles», dijo.

Santos Bautista narró que “últimamente la luz se está yendo mucho, anoche uno con cartoncito echándose aire, el calor estaba fuerte, fue un apagón que duró mucho”.

Georgina Rojas expresó su frustración: “Este calor va a matar a uno, creemos que nos vamos a asfixiar. A las 3:00 de la mañana se va la luz y vuelve a las 6:30; todos los días apagones y apagones”.

En tanto, Joel Ciriaco denunció el alza en las tarifas: “El sistema de la luz está muy difícil, me llegó de RD$2,200 y pago RD$1,200, le aumentan mil pesos, es un robo total”.

En el Gran Santo Domingo la situación también golpea. Juan Trinidad aseguró que vive trasnochos diarios y molestias por mosquitos. “Yo no sé en qué voy a parar con esta luz, porque es un relajo grandísimo. Se va en la mañana, es de tarde y noche y no ha llegado; uno amanece hasta sin luz, uno con muchachos chiquitos. Los celulares descargados. Los calores y los mosquitos están acabando con uno”.

Respuesta oficial

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED) informó que el déficit energético se debe a la salida de la unidad generadora Punta Catalina II por un inconveniente técnico, lo que ha provocado la interrupción de varios circuitos.

La institución indicó que un equipo técnico trabaja de manera continua para resolver el problema lo antes posible, pidió disculpas por las molestias y agradeció la comprensión de la población.

El CUED recordó que el país avanza, con respaldo del Gobierno, en la incorporación de nueva generación eléctrica. Este año, está previsto que se sumen más de 589 MW al sistema, lo que fortalecerá la capacidad de respuesta ante incidentes como este.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

