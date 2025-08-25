Apagones en Los Guandules: un problema que agrava la inseguridad y el calor extremo

Moradores del sector Los Guandules, en el Distrito Nacional, denunciaron que las frecuentes interrupciones del servicio eléctrico, o “apagones”, están golpean fuertemente la calidad de vida de la comunidad, especialmente en medio de la actual temporada de calor extremo.

Según expresaron residentes consultados por periodistas de Hoy Digital durante la serie especial «Hoy en tu barrio», los cortes de energía ocurren varias veces al día, sin previo aviso y por lapsos prolongados.

«Ahora mismo no hay luz. La luz se está yendo en el día y viene en la noche. La mayoría de días, ahora, se está portando así», aseguró Estevan Rudecindo.

De su lado, Francia Inez Medrano explicó que, en ocasiones, los apagones se producen desde tempranas horas de la mañana, situación que ha provocado daños en electrodomésticos, dificultad para conservar alimentos y pérdidas, sobre todo en la actividad comercial de la zona marginada de la capital.

«La luz se va desde por la mañana», agregó Francia Inez Medrano.

«La luz se está yendo mucho en el día, hasta dos y tres veces. Aquí son tantos apagones que mejor hay que preguntarse cuándo hay luz. Ya uno no puede beber agua fría, eso es un tesoro en el sector… No hay luz a ninguna hora. A eso súmale que la delincuencia te vive vigilando para quitarte lo que llevas», agregó Calos de la Cruz, quien administra un colmado ubicado en la referida zona.

Otra residente, Magnolia Pérez, afirmó que los apagones también favorecen que, en horas de la noche, los delincuentes salgan a cometer atracos aprovechando la oscuridad.

«Uno aquí tiene la soga al cuello. Uno se va a trabajar y viene asustado en hora de la noche, porque todo está como una tiniebla, y uno llega a su casa nervioso porque no sabe cuándo lo van a atracar, ¿quién te está esperando en una esquina? Y esto oscurito», comentó.

Poste eléctrico defectuoso en Los Guandules representa peligro constante

Entretanto, Noemí Mateo denunció que, además, uno de los postes del tendido eléctrico presenta fallas constantes, lo que representa un gran riesgo para los residentes de Los Guandules, especialmente para los niños.

«A cada rato, ese palo de luz también vive tirando chispas. No se sabe si un alambre se puede desprender y un niño esté pasando por ahí, igual que sea un anciano o cualquier persona», sostuvo la mujer, visiblemente impotente.

Mateo aprovechó para hacerle un llamado a las autoridades de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) y al presidente de la República, Luis Abinader Corona, a que solucionen la problemática que afecta a su comunidad.

«Nosotros somos ciudadanos, humanos, no somos perros, por lo que le hacemos un llamado al presidente Luis Abinader», declaró.

EDEESTE se defiende

Al ser consultada sobre la denuncia de los moradores de Los Guandules, EDEESTE informó que ese sector pertenece a la subestación Timbeque, la cual solo sale de servicio por labores de mantenimiento —que, según afirmaron, “no son muy frecuentes”— o por averías.

«Los Guandules, junto con el sector de La Ciénaga, se alimentan del circuito TIM208, en el que cuyas pérdidas de energía para el mes de junio 2025 se encuentran en 85.14 U12M», precisó la institución.

Asimismo, exhortó a los comunitarios de Los Guandules a que, si sufren alguna avería, procedan a realizar su reporte a tiempo ante la entidad.

«Urge que los clientes tomen conciencia y denuncien el fraude eléctrico«, enfatizó.

Además, Edeeste afirmó que «trabaja arduamente» para que los usuarios irregulares pasen a normalizarse. «Es la forma más idónea para que todas las personas puedan recibir un servicio más eficiente y de calidad, ya que esos que no facturan y optan por conectarse ilegalmente sobrecargan el sistema eléctrico», comunicó.

