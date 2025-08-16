Apagones y desesperación: La crítica de la Fuerza del Pueblo al manejo del gobierno y su impacto en el país

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, afirmó que la incapacidad del gobierno del PRM tiene al pueblo hastiado por las largas tandas de apagones en todo el territorio nacional, mientras las autoridades no dan la cara.

Expresó que, a pesar de ser el gobierno que más recursos públicos ha manejado, todos los servicios han empeorado de manera dramática.

“Este gobierno ha tomado prestado más de 50 mil millones de dólares en cinco años de gestión gubernamental y nadie sabe dónde han ido a parar, ya que no pueden exhibir una sola obra que justifique la utilización de tan enorme cantidad de recursos”, manifestó el exprocurador general de la República.

Sostuvo que el pueblo está en un punto de inflexión, fruto de la desesperación ante el cúmulo de problemas que se agudizan por el manejo desafortunado del gobierno. El tema eléctrico, que estaba prácticamente resuelto y los apagones eran cosa del pasado, ha sido reactivado por el actual gobierno.

En ese sentido, indicó que los apagones también están afectando a pequeños y medianos empresarios, así como a emprendedores, quienes deben invertir sus ingresos en la compra de combustibles para sostener sus negocios. Aquellos que no cuentan con plantas de energía han tenido que cerrar sus puertas.

El vicepresidente de la Fuerza del Pueblo concluyó señalando que el pueblo tiene cifradas todas sus esperanzas en esta organización y está convencido de que Leonel Fernández se ha convertido en una necesidad nacional para sacar al país del atolladero en que lo ha sumergido el supuesto gobierno del cambio.