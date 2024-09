José Figueroa Agosto, narcotraficante conocido por su extensa red de operaciones en el Caribe y su sorprendente habilidad para evadir a las autoridades durante años, ha reaparecido.

En una entrevista exclusiva, Figueroa Agosto rompió su silencio y ofreció 10 revelaciones impactantes sobre su vida, que han dejado al mundo en asombro.

1- A qué se dedica: Reveló que actualmente es comerciante parcial.

2-Sobeida Félix: Sobre su vinculación con la fémina, este manifestó que Sobeida es inocente y que fue una injusticia por parte de las autoridades acusarla de guardar un dinero del que ella nunca supo nada.

«Ella no tenía ningún tipo de conocimiento de ese dinero, ni de que estaba en ese vehículo, ella no sabía nada al respecto», detalló.

«Ella sabía de mí, teníamos bonita amistad, no fue que decidí escapar con ella, yo me fui de RD con otras personas y ella estaba compartiendo conmigo», añadió.

Dijo que «la quiero mucho, la respeto y le deseo lo mejor, mucha salud sobretodo».

Se recuerda que esta cumplió cuatro años de prisión por supuesta complicidad en este caso de narcotráfico.

3- Declaraciones Tamara Martínez: La comunicadora había dicho en un programa de radio que este le ofreció apartamentos y un vehículo, a lo que Agosto asegura que «no sé quién es Tamara, la vi en las redes y no sé quién rayos es.

4- Su relación con Caroline Aquino: Sobre las declaraciones de la comunicadora Caroline Aquino de que lo conoció como un arquitecto, Figueroa Agosto negó categóricamente que se haya presentado como un arquitecto.

«Yo respeto todo lo que ella haya dicho… Yo nunca he sido arquitecto, mis amigos no me conocen como arquitecto. Si ella lo entendió así lo voy a respetar lo que ella haya dicho», reiteró.

Se recuerda que Caroline Aquino habría asegurado que él le pagó una cirugía de los senos y que lo conoció como profesional de esa área.

5– Agente federal encubierto de EE.UU.: Desmintió los rumores que lo vinculaban como un agente secreto de los servicios federales de Estados Unidos durante su tiempo en la República Dominicana.

6- Situación que vivió en RD: El exconvictó afirmó que se siente agradecido de haber sido capturado en Puerto Rico y no en la República Dominicana, porque “lo querían matar”.

Denunció además que las autoridades le incautaron 6 millones de dólares, pero que solo se reportaron oficialmente 4.6 millones.

“El sistema sabe, todo el mundo sabe que eran 6 millones (…). No voy a entrar en detalles, porque no estuve allí, pero ellos saben quiénes se llevaron el resto del dinero”, declaró.

7- Lo que piensa de RD: Describió al país como «bonito, que tuve buenas amistades, con gente de buen corazón».

«Los dominicanos son gente buena, compartí con muchos en prisión y todo el que era dominicano me quería», añadió.

8- Operaciones para cambiar su figura: Pese a los cambios notorios que físicamente con el paso del tiempo que este ha tenido, confesó que sólo se ha hecho la nariz.

Viajes: Puntualizó que no anda clandestino por el mundo, ya que tiene sus papeles al día y viaja hasta a Europa.

9- Libro autobiográfico: Dijo que próximamente lanzará un libro en el que relatará su vida en el mundo del narcotráfico y desmentirá las leyendas que han circulado sobre su pasado en el crimen organizado.

10- Una advertencia a las nuevas generaciones: Figueroa Agosto aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes, advirtiéndoles sobre las falsas promesas del narcotráfico y cómo, al final, siempre se paga un alto precio.

«De esto yo aprendí que realmente este mundo no te lleva a nada, realmente es algo temporero… Tu aprendes de esto es que al final del camino tu vas a conseguir seguro la muerte o la cárcel», precisó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista telefónica realizada en Alofoke Radio Show.

Sobre Figueroa Agosto

Se recuerda que Figueroa, quien vivió varios años en el país con diferentes identidades, fue condenado 30 años de prisión por tráfico de drogas desde la República Dominicana hacia los Estados Unidos, Venezuela y Puerto Rico, en agosto del 2017.

El 27 de marzo del 2012 Figueroa Agosto se declaró culpable de liderar una organización de narcotraficantes que importaba droga a Puerto Rico desde territorio dominicano.

Mientras que para el acuerdo del 2017, Figueroa Agosto cooperó entregando bienes e información importante sobre otros traficantes de varios países.

Luego de permanecer varios años con una vida de lujo, Figueroa Agosto escapó del país pero fue arrestado el 17 de julio de 2010 en un sector de San Juan, Puerto Rico, junto a su compañera sentimental Sobeida Féliz, quien fue deportada y negoció una corta penalidad.

Otros miembros de su red recibieron condenas.

Lee más: Figueroa Agosto saldrá de la prisión