¡Aparta de RD el cáliz de Leonel, Gedeón!

Al final del final de un artículo de la pasada semana Gedeón Santos, hizo la afirmación de que las nuevas figuras que pudieran relevar al presidente Luis Abinader en 2028 no tienen experiencia en el ejercicio de la presidencia.Debido a su supuesto, concluía en la conveniencia de elegir al señor Leonel Fernández para que dirija al país que, por su experiencia de tres veces presidente de la República.La pará de Gedeón es oportuna para revisar algunas, sólo algunas, de las experiencias que tuvo el país en los tres gobiernos del señor Fernández, basadas en datos de la realidad y que están disponibles en medios, redes y documentos públicos.

*Experiencia institucional*.

“Nunca se hizo tanta presión contra la Suprema Corte”: Jorge Subero Isa, entonces presidente de la SCJ. En el segundo gobierno del señor Fernández, 2008, la SCJ desestimó 2 recursos contra la contratación ilegal del préstamo Sun Land por 130 millones de dólares, no aprobado por el Congreso Nacional, por lo que violó la Constitución, que entonces establecía, artículo 37, inciso 14: “si el monto excede de RD$200,000.00, debe ser aprobado por el Congreso”.Esa fue la cabeza del iceberg del secuestro de todo el sistema congresual, judicial, electoral, de contraloría, de contaminación de la prensa, etc., bajo la voluntad personal del señor Fernández y del Comité Político que controlaba a su antojo, en la más grande concentración de los poderes del estado, constituidos en una grande corporación económica, que competía deslealmente con los dueños del capital.

*Experiencia educación*.

Debido a las presiones de la sociedad en 1997 la clase política aprobó la Ley General de Educación, pero el entonces presidente Fernández no cumplió la parte que asigna el 4% del PIB o el 16% del Presupuesto Nacional a la educación preescolar, ni hizo aprobar en su primer ni en su segundo y tercer gobiernos el Reglamento de aplicación de esa Ley 66-97.¿Resultado? A 3 gobiernos de Fernández y en el segundo de Danilo las Pruebas Pisa certificaron que RD estaba en los últimos lugares del mundo en educación.Es quizás el más grande daño que se haya hecho al desarrollo y el bienestar del país, cuyo avance, como el de todos los pueblos, depende fundamentalmente de su educación.

*Experiencia en Salud*.

El paupérrimo balance que dejaron los casi tres gobiernos consecutivos del señor Fernández en Salud obligó a que a su llegada al poder en 2012 Danilo Medina tuvo que emprender un Programa Nacional de Reconstrucción de Hospitales, disponiendo la reparación, ampliación y equipamiento de casi todos los hospitales del país, incluyendo los principales centros regionales, provinciales y municipales.

*Experiencia económica*.

“Sólo dejó un baúl lleno de facturas” por pagar, dijo Danilo, su sucesor, sobre el desempeño económico del señor Fernández. Pero no dijo lo peor, confesado por el propio señor Fernández: dejó un déficit fiscal de 157 mil millones de pesos, que desde entonces incrementa el endeudamiento y reduce la inversión en infraestructura y en servicios sociales. No dejó el señor Fernández ni siquiera iniciada, antes de irse del poder, una reforma fiscal que saneara las finanzas públicas e impulsara al país por senderos de desarrollo y bienestar social.Todo ese lastre, pese a que sus experiencias de gobierno se produjeron en tiempos de vacas gordas, con financiamiento petrolero, sin COVID ni guerras en Ucrania y en Gaza ni la incertidumbre de los altos aranceles.

*Experiencia energética*. Asegurando que así acabaría los apagones, vendió o privatizó gran parte del sistema eléctrico, pero los apagones continuaron, incluso con mayor frecuencia en algunos períodos, los inversionistas se quejaban de falta de pago por parte del gobierno y de altos niveles de fraudes y pérdidas en la red.Las experiencias del señor Fernández en energía evidenciaron magros resultados según se deriva de un reciente artículo del señor Edwin Guerra en el periódico El Dinero, ya que mientras durante todo el año 2009 de su gobierno la disponibilidad del servicio eléctrico fue de 78.1%/día; durante 2019, penúltimo gobierno de Danilo la disponibilidad promedio subió hasta el 89.7%, y para el año 2024, de Abinader, la disponibilidad se había elevado hasta alcanzar el 98% de las 24 horas.

*Experiencia de Fernández en agua potable y saneamiento*.

Fue una gestión que especialistas valoran así: el porcentaje de inversión para tratamiento fue bajo históricamente. Tuvo problemas de gestión con baja tarificación real, baja tasa de cobro, pérdidas de agua y deficiente mantenimiento que afectaron la continuidad del servicio a pesar de las inversiones, muy diferente a la gestión del gobierno Abinader 2020-2025.Con más de setenta proyectos principales entregados sólo desde INAPA, 3,000 kilómetros de tuberías en redes que han beneficiado a millones de hogares y más de sesenta mil millones de pesos invertidos entre todas las instituciones de agua potable y saneamiento. Sólo las impresionantes obras de Arroyo Gurabo, en Santiago, y Cristo Park, en el Distrito Nacional hacen incomparables en agua y saneamiento las gestiones del señor Fernández en 12 años, y la de Abinader en sólo 5.

*Experiencia Inmigración ilegal haitiana*.

Según sendas encuestas de la Oficina Nacional de Estadísticas y FLACSO en el último gobierno del señor Fernández se produjo el gran desmadre de la inmigración haitiana al país.Tras el asesinato del presidente Moise y la provocación del uso ilegal de las aguas del Masacre por parte de haitianos, el señor Fernández trató de capitalizar en su favor político esa grave situación mientras el presidente demandaba de manera firme y coherente a la comunidad internacional asumir sus responsabilidades.

*Experiencia en delincuencia y seguridad ciudadana*.

El señor Fernández soltó en banda el tema, manteniéndose la rutina de desinterés gubernamental, muy diferente al presidente Abinader que elevó sustancialmente los sueldos y da otros beneficios a los policías de todos los rangos como parte de la Reforma y Modernización de la Policía Nacional, mientras que cada lunes el presidente encabeza en el Palacio de la PN una reunión de la Fuerza de Tarea en la que todos los organismos de persecución del delito evaluan las acciones y estrategias para mejorar la seguridad ciudadana. Las medidas y el seguimiento personal de Abinader en ese terreno están dando importantes resultados, como es la disminución de los homicidios y las actividades delincuenciales.

*Experiencia en transporte masivo*.

Le cabe al señor Fernández el mérito de dar inicio al transporte masivo con la construcción de la Línea I del Metro de Santo Domingo, a la que siguió Medina con la Línea II, pero el propio Medina destituyó al hombre de confianza del señor Fernández, luego de que se hicieran denuncias documentadas de irregularidades en ambas construcciones, sin que ni Medina ni Fernández hayan explicado el asunto, por lo que hay quienes creen se oculta un gran escándalo de corrupción. Luis Abinader ha proseguido con la expansión y extensión de las líneas ferroviarias, sin que se haya producido ni un solo rumor de irregularidades.

*Experiencia con la prensa*.

Entre 2004 y 2005, en su segundo gobierno, el señor Fernández, cooptó a miles de integrantes de los medios, convirtiéndolos en las llamadas “bocinas” para anular el ejercicio de objetividad y pluralidad informativa e inició el proceso -que continuó Danilo- de enriquecer a algunos comunicadores, mientras personalmente Fernández conquistaba la amistad de herederos de grandes medios y los ponía al servicio de sus políticas.

Fue toda una estrategia para asegurar la cobertura mediática de los 20 años de un ejercicio gubernamental en el que imperó la corrupción, la impunidad y el deterioro institucional.

Hoy esos comunicadores y medios operan en la campaña apocalíptica que traza el señor Fernández en procura de enturbiar las aguas nacionales a ver si en esas condiciones él puede volver al poder.

Y mientras el señor Fernández fue opaco y huidizo con los medios, el presidente Abinader celebra una transparente y fructífera conversación semanal con la prensa, tratando sin cortapisas los temas de la agenda nacional.Hasta aquí he expuesto datos de la realidad, públicos, reservándome el derecho que tengo a plantear mis juicios de valor. Vaya experiencias de las que Gedeón pide al país considerarle al señor Fernández.