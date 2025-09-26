ApartamentosRD celebra ‘7ma Feria Inmobiliaria de Apartamentos en Planos’

Con un evento sin precedentes realizado Downtown Mall Santo Domingo, ApartamentosRD dio inicio a su 7ma Feria Inmobiliaria de Apartamentos en Planos, consolidándose como la plataforma inmobiliaria líder en la República Dominicana para quienes buscan invertir en proyectos de alto nivel.

Por primera vez, la feria se desarrolla en un centro comercial, reafirmando el compromiso de la empresa de acercar las mejores oportunidades de inversión a los clientes en un espacio premium y de fácil acceso.

Durante la apertura, Robert De La Cruz, CEO de ApartamentosRD, destacó la visión de la feria: “Nuestra misión es que cada cliente acceda a proyectos que representen seguridad, calidad y plusvalía. Por eso hemos reunido a las constructoras mejor calificadas del país, seleccionadas con rigurosos criterios de trayectoria, experiencia y respaldo económico”.

Puede leer: Collado proyecta 226 mil turistas franceses para 2025 tras acuerdos

Una feria con garantías y grandes atractivos

La 7ma Feria de Apartamentos en Planos presenta un portafolio curado de proyectos inmobiliarios en Santo Domingo y en destinos turísticos clave como Punta Cana, Puerto Plata y Las Terrenas. Cada proyecto fue evaluado no solo por su diseño y ubicación estratégica, sino también por la solidez financiera y el aval de las constructoras que los desarrollan.

Los asistentes podrán beneficiarse de facilidades exclusivas de la mano del Banco BHD, aliado oficial de la feria, que ofrecerá procesos de precalificación inmediata para que cada cliente pueda organizarse financieramente y tomar decisiones acertadas en el momento.

Además, como incentivo especial, todos los clientes que reserven durante el evento participarán en el sorteo de experiencias únicas: Un viaje en jet privado al Clásico Mundial de Béisbol y la asignación de un auto Ferrari por tres días.

Una invitación abierta

La feria estará disponible hasta el domingo 28 de septiembre, de 9 de la mañana a 9 de la noche, donde asesores especializados de ApartamentosRD acompañarán a cada cliente en el proceso de conocer y elegir la mejor opción de inversión.

Con este lanzamiento, ApartamentosRD reafirma su liderazgo en el sector inmobiliario, ofreciendo no solo proyectos de calidad, sino también confianza y respaldo a través de una selección transparente y estratégica de constructoras.