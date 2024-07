El abogado Jean Cristofer Pérez, representante legal de la familia de Joshua Omar Fernández, informó este viernes que el recurso de apelación que busca anular condena de Wesly Vincent Carmina, El Dotolcito, será inadmisible en la corte, ya que fue depositado fuera de plazo.

“La normativa procesal penal dominicana es clara, cuando establece en su art. 418 que, la apelación se formaliza presentando un escrito motivado en la secretaría del juez que dictó la decision, en el término de 20 días a partir de su notificación, es obvio que este plazo es fatal, por lo que sería imposible admitir como válido este recurso”, sostuvo el jurista.

Se recuerda que Wesly Vincen Carmona, contrató al abogado Carlos Baocacer, quien se refirió al caso, en varias intervenciones en programas radiales, asegurando que lograría la libertad de su defendido.

El Ministerio Público señaló en la solicitud de la condena a El Dotolcito de asociación de malhechores, para cometer robo agravado, acompañado de homicidio, en violación a los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.

Sobre los imputados Chiquito y Luisito, pesa la misma acusación, sumado al porte y tenencia ilegal de armas, en violación a los artículos 66 párrafo II y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas.

«No maté a nadie, no robé a nadie»

Dotolcito había manifestado a las juezas durante una de las audiencias de juicio de fondo que no participó en el presunto atraco en el que perdió la vida Fernández.

Indicó que ese día «no estaba al cien (alerta y consciente de lo que estaba sucendiendo) cuando le avisaron que el joven Fernández había muerto de un disparo. Dijo además que una de las razones por las que no informó ni declaró sobre el hecho fue porque sentía miedo con muchas personas, hasta con su padre, el influencer Vincent Carmona Arias, mejor conocido como ¨El Dotol Nastra¨.

«Yo no maté a nadie; yo no robé a nadie. Y aquí me quieren poner a mí como que yo fui el creador de todo, donde yo no planifiqué nada. Yo solamente salí a compartir también. Yo no puedo controlar el tiempo de nadie; yo no sé lo que va a suceder en el mundo», dijo.