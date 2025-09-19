La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el jueves 24 a las 9 de la mañana el conocimiento de medidas de coerción contra cuatro imputados vinculados a una presunta red dedicada a la piratería digital que operaba en perjuicio de reconocidas compañías internacionales de televisión y streaming.

Los imputados son Leonardo Alberto Casci Ocumarez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López y Víctor Luís Torres López, quienes enfrentan cargos de piratería digital, violación de derechos de autor y lavado de activos.

La fiscal Rosalba Ramos explicó que “en el día de hoy la defensa no estaba lista dado que los elementos de prueba que hemos depositado son numerosos y ellos apenas pudieron tener conocimiento en el día de hoy de la glosa procesal”.

Indicó que hasta el momento hay cuatro personas arrestadas, pero “estamos en la búsqueda todavía de algunas personas que faltan de la estructura”.

“Nosotros invitamos a que las personas que faltan y que saben que nosotros las estamos buscando se entreguen, porque nosotros no vamos a cesar hasta que la estructura completa esté sometida”, resaltó.

Calificó el caso como “relevante porque ustedes saben que la piratería por lo regular no está mal vista por la mayoría de los ciudadanos”.

“Esto trae como consecuencia que dañamos lo que es la propiedad intelectual, lo que tiene que ver con la creatividad porque al final lo que permitimos es que personas que no han aportado nada se lucren a propósito”, señaló.

Las investigaciones establecieron que los detenidos forman parte de una red de seis imputados, de los cuales cuatro ya habían sido condenados en los Estados Unidos en el año 2017 por hechos similares de piratería digital.

Los integrantes de la red enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual y lavado de activos, delitos sancionados en Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Cómo operaban

La red utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión paga y streaming, ofertando suscripciones ilícitas a nivel nacional e internacional.

El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos, generando millonarias ganancias ilícitas que luego eran colocadas en el sistema financiero.

Sobre la persecución

Fue a través de la Operación Domo, que se desmanteló la red que se dedicaba a la piratería mediante la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y servicio de plataformas de streaming.

Un equipo de 30 fiscales encabezó 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público conjuntamente con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Terrorismo, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).

La operación se llevó a cabo en conjunto con miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.

Además, contó con la cooperación internacional del Departamento de Justicia y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos de Norteamérica.

En los allanamientos, practicados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, se ocuparon equipos electrónicos, documentos y vehículos.

El Ministerio Público adelantó que los integrantes de la red se lucraban con la reventa de contenidos como programas de televisión, series y películas en violación a los derechos de autor.