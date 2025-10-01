La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal aplazó para el próximo 9 de octubre la audiencia en la que se conocerá el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la víctima en contra de la decisión que otorgó Medio Libre y prisión domiciliaria al exdiplomático Donni Santana.

La audiencia que fue celebrada este martes estuvo presidida por la magistrada Zeida Luisa Noboa Pérez y los jueces Luis Domingo Sención y Manuel de Jesús de la Rosa Barrientos Araujo.

Lee más: CARD retira apoyo a beneficio de Donni Santana tras críticas públicas



Los jueces de la citada sala tomaron la decisión de aplazar la audiencia respetando el derecho de defensa del ciudadano Santana, en virtud de que su abogada tenía otros compromisos laborales que le impedían acudir ante el tribunal, según consta en una certificación presentada en la audiencia.

Asimismo, la corte también rechazó la solicitud del Ministerio Público de que constituya en prisión al condenado, debido a que el pedimento fue realizado en torno al artículo 445 del Código Procesal Penal que aplica para revocar la libertad condicional, y Santana no está en esa situación, sino que tiene un permiso laboral.

Sobre el aplazamiento

El aplazamiento de una audiencia en el ámbito penal es una medida procesal dispuesta por el tribunal que difiere la misma para una fecha posterior, debido a la necesidad de tiempo para la preparación de una o más de las partes envueltas en un proceso.